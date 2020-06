Clemente: esce “Canzone per una stella”, il nuovo singolo del cantautore Calabrese

Il brano, scritto dallo stesso Clemente sia nella musica che nel testo , è una canzone che riflette direttamente l’esperienza dell’artista . Un inno puro e sincero dedicato all’amore in tutte le sue forme, quell’amore salvifico che ci torna a far star bene e sorridere anche nei momenti più bui,a quegli incontri casuali che poi ti cambiano la vita.

Un’atmosfera avvolgente che lascia spazio ad un ritornello incalzante per una ballad intrisa di poesia e sentimento che ritrae una fotografia sincera di un incontro che diventa un amore vero, quell’amore incondizionato in grado di superare ogni barriera e confine.

“Non ho mai visto occhi più belli in questa vita su questa terra … ”.

Clemente si è fatto molto apprezzare con le sue pubblicazioni ricevendo aprrezzamenti e consensi da un pubblico attento e da molti addetti ai lavori,un cantautore che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati. Ad oggi ha pubblicato più di 12 singoli in studio…e numerose sorprese sono in arrivo. Seguilo per ogni aggiornamento sul canale ufficiale facebook dell’artista.