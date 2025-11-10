Co.Ro.Half Marathon – Titolo di campione regionale per Piero Cosimo della Asd Fiamma Atletica Catanzaro

Domenica 9 novembre si è tenuta la terza edizione della Co.Ro. Half Marathon di Corigliano-Rossano (CS) chiamata ad assegnare i titoli regionali Fidal sulla distanza.
Piero già vincitore, solo due settimane fa, della Strasalerno Half Marathon si riconferma sul gradino più alto nella Co.Ro. Half Marathon con il tempo di 1h26′ arrivando con oltre 3’30” sul secondo classificato Andrea Pileggi della Hobby Marathon Catanzaro e circa 8′ sul terzo classificato Frustaglia Francesco della Scuola Atletica Krotoniate.
Quest’anno dopo aver siglato, nel mese di Aprile, il record regionale sulla distanza con il tempo di 1h21’30” (Strataranto) con la vittoria di oggi si fregia del titolo di campione regionale di Mezza Maratona.