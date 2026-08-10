Cocaina e marijuana nascoste in immobile abbandonato, indagini

Nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Cirò, con il fondamentale supporto del team del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno portato a termine un’operazione di controllo che ha consentito di sottrarre al mercato illegale un significativo quantitativo di droga.

L’operazione, scattata nella giornata del 4 agosto, si è concentrata in un immobile in stato di abbandono situato in pieno centro cittadino. Grazie al fiuto delle unità cinofile e alla meticolosa ispezione dei locali, i militari hanno individuato un vero e proprio nascondiglio ricavato all’interno delle intercapedini dei muri perimetrali.

All’interno di diversi sacchetti di plastica erano occultati oltre 34 grammi di cocaina e più di 380 grammi di marijuana, in parte già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

Contestualmente, i Carabinieri hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante e vario materiale idoneo al confezionamento delle dosi, tra cui buste in cellophane e nastro adesivo.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro in attesa di essere versato presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Crotone. Sono tuttora in corso le indagini per risalire agli effettivi utilizzatori dell’immobile e ai responsabili della detenzione dello stupefacente, trattandosi di un’area priva di sistemi di videosorveglianza. L’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Crotone è stata tempestivamente informata.

L’esito dell’operazione testimonia ancora una volta l’importanza capitale dei capillari controlli e delle perquisizioni svolte quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri.

La presenza costante sul territorio e l’impiego di reparti specializzati rappresentano un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e un efficace contrasto al degrado urbano e ai traffici illeciti che tentano di insediarsi negli spazi incustoditi della comunità.