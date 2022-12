Cocaina in una abitazione a Serra San Bruno, uomo denunciato

Continua l’attività di intensificazione dei servizi di contrasto alla criminalità diffusa ed al traffico di sostanze stupefacenti nella provincia vibonese voluta dal Questore, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e più afflitte da fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni svolte dalla Squadra Mobile insieme al personale del Commissariato di Serra San Bruno, veniva notata una abitazione sospetta per attività di traffico di sostanze stupefacenti, pertanto veniva effettuata una perquisizione dei locali rinvenendo sostanza stupefacente del tipo cocaina in forma solida, ancora da tagliare, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi da predisporre per la successiva vendita. Un uomo è stato denunciato