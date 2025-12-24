Cocaina nascosta tra i sacchi di noccioline, maxi sequestro al Porto di Gioia Tauro per oltre 435 kg

Una delle partite di cocaina più ingenti degli ultimi anni è stata intercettata dal Comando Provinciale di Reggio Calabria al porto di Gioia Tauro.
La droga era nascosta in un carico di circa mille sacchi di noccioline partiti dall’America Latina e destinati, in base ai documenti commerciali che scortavano il prodotto, all’Europa dell’Est.
All’interno della merce di copertura sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 400 panetti di cocaina di qualità purissima, per un peso complessivo di oltre 435 chilogrammi.
Il rilevante carico di cocaina sequestrato avrebbe garantito e fruttato, in fase di commercializzazione, introiti per oltre 70 milioni di euro.
L’operazione, prolungatasi fino a tarda notte per il considerevole numero di bisacce che i militari hanno dovuto scaricare, rientra in un più ampio piano di intensificazione dei controlli pianificato in quest’ultimo scorcio dell’anno, che prevede il rafforzamento dell’attività di monitoraggio e ispezione fisica delle migliaia di container quotidianamente movimentati all’interno dell’area portuale.