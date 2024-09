Colf e Badanti, parte a Lamezia il corso della Fisascat Cisl Calabria

Partirà il prossimo 9 settembre a Lamezia Terme il corso per Colf e Badanti promosso dalla Fisascat Cisl Calabria. Il corso, della durata di 80 ore in presenza e da remoto, è rivolto a persone occupate e disoccupate che vogliono svolgere attività di assistenza familiare.

La Fisascat Cisl Calabria, guidata dal Segretario Generale Fortunato Lo Papa, in collaborazione con EBIN COLF, tenuto conto del veloce invecchiamento della popolazione calabrese accompagnato da una crescente re desertificazione dei territori sia in termini di servizi che di migrazione degli affetti familiari e considerati i tempi di lavoro sempre più flessibili e permeanti che lasciano poco tempo da dedicare alla casa, ritiene importante dare il proprio contributo per formare figure professionali che possano occuparsi delle persone anziane non autosufficienti o essere d’aiuto nella gestione domestica tramite una formazione adeguata. Allo stesso tempo il sindacato punta a qualificare i lavoratori per aumentare le loro possibilità di stare sul mercato rendendoli capaci di intercettare bisogni sempre più impellenti.

IL PROGRAMMA

I partecipanti seguiranno vari moduli e laboratori. Nel caso della formazione per badanti il programma prevede tra gli argomenti oggetto di studio elementi di primo soccorso, la corretta somministrazione dei farmaci secondo le indicazioni del medico, cenni alle patologie dell’anziano, l’alimentazione delle persone anziane, trattamento e cure nelle persone non autosufficienti, la comunicazione con l’anziano.

Nel caso della formazione per colf generico e polifunzionale gli argomenti saranno pianificazione del lavoro, pulizia ed igiene della casa, cucina e dieta mediterranea con laboratorio.

Per iscriversi è possibile contattare il numero 3886410128 o recarsi nella sede della formazione in vico Tagliamento 17 Lamezia Terme.