Collaboratore positivo al Coronavirus, chiude un supermercato a Catanzaro

Chiude provvisoriamente il punto vendita Coop di Via G. da Fiore a Catanzaro a causa della positività al Coronavirus di un collaboratore. Ad annunciarlo è il Gruppo AZ Spa: «In data odierna, un nostro collaboratore è risultato positivo al test del Covid-19 – spiega un comunicato -. Lo stesso, al quale esprimiamo massima solidarietà, è risultato essere positivo asintomatico».

«La società ha predisposto la chiusura del punto di vendita al pubblico, avviando tutte le procedure di tutela previste dalle attuali norme, tra le quali le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro. Contestualmente, i nominativi dei cinque colleghi da lui segnalati, che hanno avuto “un contatto stretto e ravvicinato per un tempo superiore a 15 minuti” sono stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie per effettuare i relativi controlli e posti in quarantena».

«È utile precisare che le mansioni del collaboratore non prevedono un contatto diretto, stretto e ravvicinato con il pubblico e che egli ha sempre lavorato con le dotazioni previste dalle normative vigenti (mascherina, guanti e sanificazione frequente delle mani) così come testimoniato dalle ultime visite ispettive degli organi di controllo.

Il supermercato riaprirà al pubblico mercoledì 25 marzo, osservando i consueti orari di lavoro e garantendo come sempre i massimi standard di sicurezza ai clienti e ai lavoratori».