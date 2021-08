Colpi di pistola contro la saracinesca di una farmacia

Tre colpi di pistola sono stati esplosi la notte scorsa contro la saracinesca della farmacia “Gullì” a Saline Joniche, nel Comune di Montebello Jonico. L’intimidazione si è consumata sulla via Nazionale.

I proiettili hanno danneggiato anche la vetrata della farmacia di proprietà della famiglia dell’ex amministratore di Montebello Jonico Giuseppe Gullì. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini e hanno acquisito le registrazioni delle telecamere per individuare i responsabili dell’intimidazione.

Il Partito democratico della Calabria ha espresso “vicinanza e solidarietà al dottore Gullì, vittima di un gravissimo attentato alla sua attività a Saline Ioniche”.

“Le capacità umane e professionali di Gullì di stare vicino alle persone ed ai loro bisogni – è scritto in una nota del Pd – non possono essere mortificate dalla mente violenta e ottusa di quei pochi che provano a tenere sotto scacco la Calabria. Non vinceranno, non piegheranno le persone per bene come Peppino Gullì, staremo accanto a lui ed alla sua famiglia, sostenendo la sua determinazione. Non cederà lui e non cederemo noi”.