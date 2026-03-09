Colpisce il convivente alla testa durante una lite, donna arrestata

Una donna è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti del proprio convivente.

L’episodio si è verificato nella notte a Cotronei, dove sono intervenuti i militari della Compagnia dei carabinieri di Petilia Policastro dopo una richiesta di aiuto giunta alla Centrale operativa dell’Arma. A lanciare l’allarme sarebbe stato l’uomo, che segnalava una violenta lite domestica in corso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno ricostruito quanto accaduto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la donna – al culmine di un acceso litigio – avrebbe colpito il convivente alla testa con un oggetto contundente, provocandogli alcune lesioni.

Durante gli accertamenti immediatamente successivi all’intervento, la vittima avrebbe inoltre riferito ai militari di essere da tempo oggetto di atteggiamenti violenti e vessatori, sia sul piano fisico che psicologico, tali da avergli causato un perdurante stato di ansia e paura.

Alla luce degli elementi raccolti e della gravità della situazione, i carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto della donna, attivando contestualmente le procedure previste dal “Codice Rosso”, il protocollo che garantisce una risposta rapida dell’autorità giudiziaria nei casi di violenza domestica e di genere.

Dopo le formalità di rito, l’arrestata è stata trasferita nella Casa circondariale, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

L’intervento rientra nell’attività costante di prevenzione e contrasto alla violenza domestica portata avanti dall’Arma dei carabinieri, con particolare attenzione alla tutela delle vittime e all’immediata attivazione delle misure di protezione previste dalla legge.

In questo ambito è fondamentale anche il coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, che consente di assicurare tempestività ed efficacia nelle indagini e negli interventi a tutela delle persone offese.

I carabinieri rinnovano infine l’invito a tutte le vittime di violenza domestica, o a chiunque sia a conoscenza di situazioni analoghe, a rivolgersi con fiducia alle Forze dell’ordine, così da consentire l’attivazione delle misure di protezione previste dall’ordinamento.