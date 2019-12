Colpito alla schiena da un colpo di fucile si presenta al pronto soccorso, indagini

Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Gioia Tauro con una ferita alla schiena un maliano di 29 anni. L’uomo è stato infatti attinto da un colpo di fucile a pallini.

Per questo motivo sul posto sono arrivati i carabinieri che, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palmi, hanno avviato le indagini per comprendere e ricostruire l’esatta dinamica.

La vittima al momento è ricoverata all’Ospedale di Gioia Tauro per gli esami medici del caso, ma non in gravi condizioni. Per supportare le indagini, l’Arma ha avviato dei servizi sul territorio nella Piana, impiegando tutte le Stazioni e i Reparti radiomobili di pronto intervento.