Un pensionato di 68 anni, mentre stava tagliando un albero in un suo terreno, è rimasto colpito in testa da un grosso ramo. È successo a Monterosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia.

L’uomo, le cui condizioni sono apparse subito critiche, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove è ora ricoverato in gravi condizioni.