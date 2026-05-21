Colpito in testa da un grosso ramo, muore un operaio di 63 anni

Un uomo di 63 anni è deceduto questa mattina, a Monterosso Calabro, nel Vibonese, a seguito di un incidente sul lavoro.

L’uomo, un operaio del posto, era impegnato per conto di una ditta di legnami nelle operazioni di taglio degli alberi in una zona boschiva di località Chalet Pozzetti.

Ditta incaricata dal Comune che aveva disposto la pulizia dell’area che si trova in una zona isolata, a qualche chilometro dal paese.

Secondo una prima ricostruzione un grosso ramo si sarebbe improvvisamente staccato, colpendo violentemente l’operaio alla testa. Sono stati i colleghi del 63enne a far scattare l’allarme chiamando il 118 che ha inviato sul posto un elicottero.

Tuttavia, data la gravità della ferita alla testa, ogni intervento si è rivelato inutile in quanto l’uomo è deceduto poco dopo. Il 63enne lascia la moglie e tre figli.

Il sindaco, Antonio Lampasi, ha esternato la propria costernazione anche a nome dell’amministrazione nei confronti dei familiari dell’operaio.