Coltivazione di marijuana, 43enne arrestato nel catanzarese

I militari della Stazione Carabinieri di Tiriolo, al termine di un’attività d’indagine, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti un 43enne del luogo.

L’uomo infatti è stato ripreso dai carabinieri mentre coltivava una piantagione di canapa indiana, divisa in tre piazzole che erano state nascoste in un’area impervia coperta dalla boscaglia. La coltivazione, dotata di un sistema di irrigazione autonomo, era stata individuata e monitorata dai carabinieri anche con l’ausilio di fototrappole.

Proprio lo scorso sabato, dopo aver notato dei movimenti sospetti, i militari hanno identificato l’uomo e hanno proceduto all’arresto in flagranza. Nella piantagione sono state rinvenute 17 piante di marijuana alte circa due metri, che sono state prontamente sequestrate.

All’esito degli accertamenti, la persona è stata tratta in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. In sede di udienza di convalida, il Giudice ha applicato misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.