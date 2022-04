Avrebbe avuto un malore mentre si trovava alla guida di un Fiat Doblo ed è morto. È accaduto nel pomeriggio sulla strada dei Due Mari allo svincolo di Lamezia Terme, in direzione Catanzaro.

Sul posto sono giunti i soccorsi ma per l’uomo, secondo quanto si apprende un giovane, non c’è stato nulla da fare. Giunti sul luogo dell’incidente anche l’Anas e le forze dell’ordine per quanto di competenza.