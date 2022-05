Come capire se qualcuno ascolta le tue telefonate

Il telefono è considerato una delle invenzioni più importante nel mondo. Ci ha dato la possibilità di metterci in contatto con persone che si trovano a distanze lontanissime. Purtroppo, mentre la tecnologia continua ad avanzarsi, ci sono anche dei rischi. Basta guardare il nostro articolo riguardo le app per ascoltare conversazioni a distanza per capire che la privacy delle tue telefonate non è necessariamente garantita. Se hai paura che qualcuno potrebbe ascoltare le tue conversazioni che avvengono tramite il tuo telefonino, continua a leggere.

5 modi per capire se hai qualche spyware sul telefono

Dopo anni che i messaggi sono il metodo preferito per rimanere in contatto con altre persone, secondo un articolo del New York Times, le telefonate tradizionali sono diventate più comune di nuovo. Per essere sicuro che non hai uno spyware sul cellulare e per continuare a parlare al telefono con tranquillità, ecco i segni da tenere in mente.

Il tuo telefono si è rallentato molto

Uno dei segni evidenti che qualcuno ha messo uno spyware sul tuo telefono e potrebbe ascoltare le tue telefonate è la velocità del tuo cellulare. Se hai un telefono abbastanza nuovo che, fino a poco fa, funzionava velocemente ma ora impiega più tempo, potrebbe essere causa di uno spyware. Ovviamente, è importante assicurarti che non ci sono altre cause di questo problema. Per esempio, controllare che non hai troppe app scaricate o non hai troppi programmi aperti allo stesso momento.

Noti dei rumori strani durante le tue telefonate

Puoi notare altro segno che potresti avere uno spyware sul tuo telefono che ascolti le tue conversazioni durante le tue telefonate. Se hai notato che, durante una chiamata, ci sono dei suoni o rumori inspiegabili, potrebbe essere causato da uno spyware. Anche se di solito mandi messaggi per comunicare con gli altri, probabilmente hai fatto qualche telefonata nella vita e quindi sai più o meno quali sono i rumori “soliti” che potresti sentire and quali sono “nuovi” o strani. Questi nuovi rumori potrebbero essere causate da una persona o un programma che ti ascolta, visto che, secondo The Guardian basta poco per essere vittima di uno spyware di questo tipo.

I tuoi dati mobili finiscono dopo poco tempo

Anche se le telefonate tradizionali non utilizzano i dati, non vuol dire che questo non potrebbe essere un indicatore che qualcuno ti spia. Un programma spyware di questo tipo spesso ha bisogno di una connessione alla rete per collegare il tuo telefono alla persona che ti spia. Quindi, se noti che i tuoi dati finiscono troppo velocemente o noti che usi più giga del solito, potrebbe essere causato da uno spyware.

La batteria del tuo telefono si scarica più velocemente del solito

Come il punto sopraindicato, uno spyware ha anche bisogno di potenza dalla tua batteria. Se da un giorno all’altro noti che la batteria del tuo cellulare si scarica più velocemente, potrebbe indicare anch’esso la presenza di uno spyware.

Il tuo telefono si scalda anche quando non lo usi

Probabilmente non ci pensi neanche se il tuo cellulare si scalda mentre lo usi. È una cosa normale. Però se invece il tuo cellulare si scalda quando resta inutilizzato, non è una cosa normale e potrebbe essere segno di un programma spyware. Spyware che serve per permettere a qualcuno di ascoltare le tue telefonate non si attiva solo quando ricevi o effettui una chiamata. Deve essere sempre pronto, quindi non si chiude mai e potrebbe far riscaldare il tuo telefono.

Come rimuovere spyware dal tuo cellulare

Secondo diverse ricerche, inclusa una fatta da CNET, anche persone che lavorano per grandi compagnie potrebbero ascoltare le tue telefonate tramite dei programmi spyware. Se hai notato dei segni che potrebbero indicarne la presenza, ecco due cose che puoi fare per rimuoverlo.

Installare un’applicazione anti-spyware

La prima cosa che devi fare per rimuovere uno spyware presente sul tuo cellulare è installare un’app anti-spyware. A differenza di una semplica app anti-virus, questi programmi sono creati specificamente per gli spyware che possono essere più “furbi” e difficili da rimuovere.

Ci sono applicazioni di questo tipo gratis e a pagamento. Noi consigliamo di andare su quelle a pagamento che sono più sicure, ma anche quelle gratis sono meglio di essere completamente scoperto.

Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se hai uno spyware che non riesci a rimuovere con un programma anti-spyware, puoi fare una cosa più drastica. Ovvero, puoi eseguire il ripristino del tuo dispositivo. Questo sarebbe come avere il telefono completamente nuovo dalla fabbrica. Se anche questo non funziona per liberarti dallo spyware, allora dovrai probabilmente prendere un nuovo telefonino.

Conclusione

Come puoi vedere dal nostro articolo basato su ricerche fatte da CellTrackingApps.com, non devi rimanere al buoi per quanto riguarda la tua privacy. Ci sono dei segni facili da individuare per capire se hai uno spyware sul telefono.. Ci sono anche cose che puoi fare per rimetterti in sicuro.