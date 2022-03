Come fare tanti like su Instagram

Instagram è un social network fortemente visivo, basato su immagini, caroselli, storie, video e reels. Il pubblico ha diversi modi per interagire con i contenuti, ovvero attraverso like, commenti, impressioni, visualizzazioni e condivisioni. Molti influencer (e aspiranti tali) sono ossessionati dal numero di like che riescono a ottenere sotto i propri post; un maggior numero di like, infatti, può favorire una migliore indicizzazione, portando di conseguenza un incremento di iscritti e di potenziali clienti qualora si tratti di un profilo Instagram aziendale.

Come accrescere velocemente il numero di like

Chi dispone di un profilo Instagram appena aperto, al quale desidera fornire un boost iniziale, può rivolgersi a una piattaforma specializzata che consenta di comprare like Instagram a prezzi competitivi. Si tratta di un modo semplice e veloce per guadagnare visibilità, ma servono diversi accorgimenti per rendere fruttuoso questo tipo di investimento durante il periodo immediatamente successivo.

Come fare una buona impressione

Un boost di like può accrescere momentaneamente la popolarità dell’account, ma è necessario continuare ad attrarre l’attenzione dei potenziali clienti e dare loro una buona impressione, stimolando l’interazione e la voglia di iscriversi.

Per iniziare, è importante che l’account:

sia graficamente curato, con una bella foto profilo e una biografia ordinata ed esplicativa.

Presenti un link in bio utile a identificare la natura della pagina. Chi dispone di un negozio online può includerlo nella biografia, altrimenti è utile creare un link apposito che contenga tutti i contatti utili (numero di telefono, email, altri profili social, portfolio, ecc).

Non rimanga vuoto troppo a lungo: un account privo di post sembra poco professionale, pertanto conviene pubblicare al minimo sei post.

Scegliere i post giusti

Una volta che il profilo è ben avviato, bisogna scegliere con attenzione i contenuti più adatti al proprio brand. Instagram permette di postare:

Immagini e caroselli di immagini: è il formato più diffuso, utile per comunicare concetti lunghi e notizie, oppure per condividere fumetti.

Video: questo formato è caduto in disuso a favore dei reels, video brevi verticali solitamente accompagnati da sottotitoli e/o sottofondi musicali. Si tratta di un formato che strizza l’occhio ai video di TikTok e agli Shorts di YouTube, divenuto popolare nel 2020 e nel 2021. Utile per comunicare qualunque genere di contenuto.

Storie: si tratta di un mezzo utile per rimanere in contatto con l’audience quando non si ha nulla da postare. Le storie possono essere statiche oppure dinamiche e sono un ottimo modo per interagire rapidamente con i follower.

Dirette: questo format è utile per i creators che devono mostrare un processo creativo oppure organizzare una sessione di domande e risposte con il proprio pubblico.

In genere è consigliabile utilizzare tutti i formati in proporzione variabile, a seconda dell’argomento portante del profilo.

Alcuni formati da provare

Come tutti i social, anche Instagram è influenzato dalle tendenze del momento, perciò è utile tenere d’occhio anche ciò che accade al di fuori del proprio ambito di competenza.

Un formato molto comune su Instagram è quello dei meme, immagini ironiche che possono essere riproposte con mille varianti.

Chi dispone di una fan base in crescita potrebbe organizzare dei contest la cui partecipazione richieda like, condivisioni, iscrizioni, commenti e tag; si tratta di un ottimo modo per raggiungere in fretta un pubblico più ampio, ma non sempre i contest hanno il successo sperato.

Per quanto riguarda le storie, è importante scegliere dei contenuti con cui il pubblico possa interagire, per esempio tramite dei piccoli quiz a risposta multipla o con dei sondaggi. Anche rispondere alle domande del pubblico può essere un buon modo per mantenere acceso l’interesse nei confronti delle storie.

Strutturare correttamente i post

Le immagini e i video postati devono essere di alta qualità e possibilmente originali. I brand più noti tendono a pubblicare anche dei contenuti creati dai fan, citando la fonte nella descrizione, ma un account emergente in genere non può ancora disporre di questa opzione. Anche se le foto e i video sono di qualità, per indicizzarli meglio è necessario scegliere attentamente anche la caption e i meta dati.

L’importanza della caption

La caption deve essere di alta qualità esattamente quanto il post, soprattutto se c’è una storia che merita di essere raccontata. La caption può essere utile a creare un contesto più ampio per il post, oppure fornire delle informazioni utili per ottenere un servizio/prodotto. Si tratta anche di un buon sistema per porre domande dirette al pubblico, chiedendo di rispondere nei commenti.

Anche le caption estremamente brevi e concise possono rivelarsi vincenti nel giusto contesto; se invece si preferisce scrivere un testo più lungo, è possibile spezzarlo con emoji ed elenchi puntati.

La scelta degli hashtag

Anche i meta dati rivestono un ruolo fondamentale: le foto devono avere un testo alternativo e devono essere corredate da un giusto numero di hashtag ben azzeccati.

Per capire che hashtag usare, è utile studiare i post con contenuti affini oppure quelli della concorrenza, aggiungendo alla lista anche gli hashtag più usati riguardo un determinato argomento. Non bisogna esagerare con gli hashtag: meglio sceglierne pochi ma appropriati e fare qualche esperimento per capire cosa funziona meglio.

Come, quanto e quando postare

La quantità dei post dipende molto dal tipo di contenuto: per le pagine di notizie o attualità servono più post al giorno, mentre la pagina di un negozio di artigianato dovrà necessariamente diluire i suoi post in periodi di tempo più lunghi. Anche le pagine dedicate al benessere e alla salute mentale, divenute molto popolari durante i vari lockdown, richiedono post molto frequenti.

L’orario di pubblicazione varia molto in base alle esigenze del proprio target di riferimento; per scoprire l’orario più performante è consigliabile effettuare qualche test e studiare con attenzione le analytics, così da scoprire il numero complessivo di impressioni, interazioni e utenti che il post ha generato.