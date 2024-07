Come migliorare la sicurezza del tuo account Google

Google prende molto seriamente la sicurezza online dei suoi utenti. Lo stesso Google Chrome è progettato per bloccare contenuti sospetti e software indesiderati. Nonostante la sofisticata protezione del browser, però, è fondamentale adottare alcune precauzioni per garantirsi maggior sicurezza. In questo articolo vedremo cosa puoi fare per migliorare la sicurezza del tuo account Google e ridurre il rischio di pericoli per quanto riguarda la navigazione nel web.

Controlla gli avvisi di Google: punti esclamativi e notifiche

Google ha diversi modi per avvisarti che il tuo account necessita di manutenzione, come il punto interrogativo e le notifiche. Se devi effettuare un’azione per la sicurezza del tuo account, Google utilizzerà un’icona a forma di punto esclamativo. Questo sarà blu per gli interventi non urgenti, giallo per quelli importanti e rosso per quelli urgenti.

Per quanto riguarda le notifiche, clicca sull’immagine profilo del tuo account e seleziona “Azioni consigliate” e “Controllo sicurezza”. Qui potresti trovare dei consigli per aggiornare alcuni parametri dell’account, azioni da intraprendere se è stata rilevata attività sospetta, istruzioni di recupero e altro ancora. Ecco cos’altro puoi fare per proteggere il tuo account.

1. Attiva la verifica in due passaggi

La verifica in due passaggi è un metodo di sicurezza che richiede due controlli per accedere a un account. Oltre alla password, verrà richiesto un secondo fattore, come un codice generato sull’applicazione, un SMS o il rilevamento di un parametro biometrico. Questo sistema riduce significativamente il rischio di accessi non autorizzati, anche se la password viene compromessa. È un’importante misura di sicurezza consigliata per proteggere account importanti come quelli bancari, email e social media.

2. Aggiorna il software, il sistema operativo e le app

Se il tuo browser, il sistema operativo o le app non sono aggiornati, il software potrebbe non essere al sicuro dagli hacker. Per proteggere il tuo account, aggiorna spesso questi sistemi e assicurati sempre di utilizzarne la versione più recente. Quando il browser o il sistema operativo ti chiedono di scaricare un aggiornamento, accetta sempre. Per avere le app sempre aggiornate, invece, attiva i relativi aggiornamenti automatici. Non dimenticare di attivare Google Play Protect: ti aiuta a proteggere i dispositivi dalle app dannose.

3. Utilizza password uniche e complesse

L’uso della stessa password su più siti è molto pericoloso. Se la tua password per un sito viene violata, potrebbe essere utilizzata per accedere ad altri account. Crea password lunghe e con caratteri misti (lettere, numeri e punteggiatura) e uniche per ogni account che hai. Se hai paura di dimenticarle, usa un gestore di password: ti aiuterà a generare e gestire password complesse e univoche. Per scoprire se le password salvate nel tuo account Google potrebbero essere esposte, essere deboli o riutilizzate per più account, puoi utilizzare un tool per il controllo delle password.

4. Rimuovi le app e le estensioni del browser che non ti servono

Man mano che vengono installate più app su un dispositivo, questo può diventare più vulnerabile. Sui dispositivi che hanno accesso a informazioni sensibili, installa solo le app e le estensioni del browser necessarie. Per proteggere meglio le tue informazioni personali, non installare app provenienti da produttori non affidabili.

5. Attenzione ai messaggi, alle pagine web e ai contenuti sospetti

Gli hacker usano e-mail, messaggi di testo, telefonate e pagine Web fingendo di essere istituzioni, familiari o colleghi. Non rispondere a e-mail, SMS, messaggi istantanei, pagine Web o telefonate sospette che richiedono informazioni personali o finanziarie. Non fare clic su collegamenti contenuti in e-mail, messaggi, pagine Web o popup provenienti da siti Web o mittenti sospetti. Assicurati che l’indirizzo di una email e il nome del mittente corrispondano. Se ricevi un’email che non ti convince in Gmail, segnalala come spam o phishing.

Conclusioni

Google è un browser sicuro e, abbinato a sistemi operativi come Microsoft (per pc) o Android (per dispositivi mobili), assicura un buon grado di sicurezza. Le azioni consigliate qui per proteggere il tuo account Google aggiungo un livello di protezione in più. Se hai uno smartphone Huawei, ma vuoi godere della sicurezza e dell’ampia gamma di servizi offerti da Google, non preoccuparti: con una semplice procedura puoi accedere a huawei google play.