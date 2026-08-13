​”Come Radici”: Nicola Gratteri a Santa Caterina dello Ionio per un dialogo sulla cultura e la legalità

Un appuntamento di grande spessore culturale e sociale si terrà il 14 agosto 2026, a partire dalle ore 19:00, a Santa Caterina dello Ionio. Promosso dall’Accademia delle Belle Arti Aghia Soros, l’incontro vedrà protagonista Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Sotto il motto «La cultura è libera, vera e libera», la serata si svilupperà attorno ai temi del libro “Come Radici”, offrendo uno spunto di riflessione sul valore della memoria, dell’appartenenza al territorio e del contrasto alle mafie attraverso la conoscenza.

Un programma ricco tra parole e musica

​A condurre l’incontro ed intervistare il magistrato sarà Angelo Comito. La serata sarà inoltre arricchita dagli intermezzi musicali alla fisarmonica a cura del maestro Domenico Raso.

AVVISO IMPORTANTE DI VARIAZIONE SEDE:

Si segnala che l’evento ha subito un cambio di location. L’incontro si svolgerà presso la Chiesa di Santa Caterina V. e M. a Santa Caterina dello Ionio (CZ).

Un’occasione aperta al pubblico per ascoltare una delle voci più impegnate nel panorama della legalità italiana e riflettere sull’importanza di nutrire le proprie “radici” culturali.