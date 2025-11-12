Come se avessero giocato tutti al “Madison Square Garden” di New York!!!

Oggi, quella che doveva essere una giornata di festa, e così è stata, perché vi erano presenti 724 persone comodamente sedute e almeno altri 100 cittadini in piedi ad assistere all’inaugurazione di una struttura sportiva da invidiare, un gioiellino per la Calabria, un Palazzetto stracolmo di bambini e giovani di tutte le Scuole di Soverato e del comprensorio Jonico, di cittadini di Soverato, di autorità civili, militari e sportive.

Il tutto si è svolto davanti al Presidente del CONI regionale, al presidente regionale della FIP, della FIGC, FIPAV, CIP provinciale, UMG di Catanzaro Facoltà di Scienze Motorie. E i due geometri, architetti, ingegneri di Forza Italia, lì pronti a prendere le misure dei campi.

Cari amici e bravi ragazzi di Soverato, avete fatto un autogol, intanto era meglio firmarsi come semplici cittadini, la politica non fa parte dello Sport…e pensare che avevamo invitato tutti, anche il Presidente Regionale…

L’ inaugurazione di una struttura così bella doveva essere un motivo di vanto, di gioia e di orgoglio per la Città e scusatemi se lo dice uno che ne ha visti di palazzetti e di strutture sportive in 50 anni di attività, anche il Madison Square Garden.

Un Palazzetto per tutti, per tutte le discipline sportive, per i bambini, per le Società agonistiche, per le Scuole, e per i ragazzi disabili, dei quali mi vanto ed onoro di rappresentarli in qualità di Delegato Provinciale del Comitato Italiano Paralimpico.

Tranquilli, tutto verrà risolto con l’ omologazione dei campi da parte degli enti preposti. Oggi era l’occasione per festeggiare e ringraziare qualcuno per quello che è stato realizzato.

Una cortesia ai vertici regionali di Forza Italia, che saranno invitati al più presto ad eventi di caratura Nazionale …da parte di un cittadino politicamente simpatizzante di….. ma sportivo , onesto e leale citradino prima di tutto!!!

Oggi era il giorno, di dire soltanto grazie al Sindaco e alla Città di Soverato…

W Soverato

Francesco Gualtieri già consigliere comunale