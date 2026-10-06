Come si fanno in Spagna le elezioni anticipate

Premessa 01: Di tutti i pensieri che in questo momento m’ingombrano la mente, il destino politico di Sanchez è l’ultimo; quindi evitate di ribattere pro o contro di lui e soci.

Premessa 02: Corre dalle nostre parti il vezzo di parlare della costituzione italiana non solo come “la più bella” (fu una battuta da palcoscenico), ma come fosse l’unica; e invece al mondo ci sono monarchie assolute e monarchie costituzionali e ce n’è persino una teocratica elettiva; e confederazioni e federazioni e assetti centralisti; e c’è uno Stato comunista di fatto monarchico ereditario, la Corea del Nord; e uno Stato comunista zeppo di capitalisti, la Cina… insomma, c’è di tutto. E anche le costituzioni parlamentari e partitocratiche simili a quella italiana, non sono modello unico dettato dalla ninfa Egeria, bensì ci sono varianti, come diremo alla fine di queste righe.

Premessa 03: Per descrivere la Spagna attuale bisognerebbe partire almeno dal 1808, con guerre civili tra monarchici e repubblicani e tra monarchici liberali e monarchici tradizionalisti, e monarchie dittatoriali senza re… oggi, per capirci, la Spagna è una monarchia costituzionale largamente federale, con sovrano Filippo (Felipe) VI di Borbone. Proprio Borbone!

A che serve parlare di ciò? Ma perché abbiamo sentito che sono state sciolte le Camere, e si vota il 29 novembre. Anche questo è un fatto frequente in Spagna, per non scordare che in Italia quasi mai le Camere sono durate cinque anni, e siamo andati avanti (???) a colpi di elezioni anticipate.

E allora? Allora c’è che in Spagna, forse sul modello della non-costituzione britannica, a sciogliere le Camere è il Governo, e non Felipe VI. In Italia, per lo scioglimento, servono crisi e rinvii e incarichi e vari passaggi, e l’ultima parola è del capo dello Stato; in Gran Bretagna e in Spagna si sbrigano subito. È una specie di referendum, una consultazione popolare quasi istantanea; cioè tra un mese e mezzo sapremo se gli Spagnoli vogliono o non vogliono un certo assetto politico.

Ulderico Nisticò