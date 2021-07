Come trovare il casinò online che fa per te

La scelta del casinò online giusto è di fondamentale importanza, forse più di quanto pensi. Premesso ciò, alla domanda qual è la chiave, la risposta è breve ed esaustiva! Per essere al sicuro devi infatti scegliere un sito con giochi di prim’ordine, bonus generosi, pagamenti veloci e con tante altre condizioni che possano scongiurare frodi.

Scegli un casinò con buone probabilità di vincita

Prima di scegliere il casinò online che fa per te è essenziale dare un’occhiata ai dettagli completi e soprattutto vedere se si tratta di casinò stranieri che accettano italiani. La maggior parte lo fanno e quindi non dovrebbe essere difficile per te trovarne uno.

Premesso ciò, devi altresì sapere che quasi tutti i giochi presenti su queste piattaforme avranno sempre l’RTP pubblicato sul casinò o da qualche parte online. L’RTP è il tasso di ritorno al giocatore mostrato in percentuale e che determina quanto paga il gioco in un periodo di tempo indefinito.

Anche se non è una cifra esatta di quanto puoi aspettarti di vincere, più alto è l’RTP, migliori sono le tue probabilità di rendere appetitose. La maggior parte delle slot machine che rappresentano la fetta più congrua di giochi da casinò online, è compresa tra il 94% e il 96%, ma è importante sottolineare che puoi trovarne alcune più alte e altre più basse.

I giochi da tavolo in genere tendono a essere intorno al 98%, ma ancora una volta, la cifra esatta può variare e in alcuni dipende dalla strategia che adotterai. Un’altra cosa da considerare per trovare il casinò giusto per te è la volatilità dei giochi che è particolarmente importante proprio nelle slot online.

Una di queste altamente volatile pagherà meno frequentemente, ma con vincite maggiori. Questi giochi tra l’altro sono adatti a giocatori che dispongono di bankroll più grande.

Un gioco con bassa volatilità pagherà invece con una maggiore frequenza, ma i premi saranno decisamente più piccoli. Che tu preferisca giochi con volatilità alta o bassa è quindi davvero una questione di preferenza.

Studia a fondo i vari tipi di giochi che offre

Prima di iniziare a giocare, assicurati di leggere tutte le regole e le tabelle dei pagamenti. Questi dettagli ti aiuteranno infatti a capire meglio il gioco e, si spera, ad avere più successo durante le varie fasi che ti si presenteranno.

Questo tra l’altro è particolarmente importante se stai giocando a Blackjack o a Poker, dove la tua strategia determina in gran parte l’esito del gioco.

A tale proposito va aggiunto che se ad esempio ti siedi al tavolo senza conoscere la strategia del Texas hold’em e scegli di provare questo gioco, non sarai contento in seguito, visto che non otterrai i successi sperati, proprio per la scarsa competenza sulle sue regole.

A margine devi altresì sapere che molti casinò online ti permetteranno di giocare in anteprima con una demo, quindi se hai dei dubbi puoi approfittare di questa opzione prima di investire denaro reale.

Con questo tirocinio con soldi virtuali potrai provare tra l’altro qualsiasi gioco senza rischi, scoprire come funziona e decidere se è adatto o meno a te.

Verifica la presenza di slot e giochi di carte

Prima di iniziare a giocare su un casinò online per vedere se è adatto a te, è una buona idea fare i conti con le basi. Non tutti questi siti infatti hanno un’infinità di giochi che nel caso delle slot sono a dir poco fondamentali e valide alternative ai classici con le carte o ad altri da tavolo tipo la roulette in tutte le sue varianti.

Le slot online in linea di massima si trovano in tutti i casinò online e ricordano le classiche slot machine che in passato avrai magari trovato nei casinò terrestri.

Le slot rappresentano quindi il gioco più popolare nella maggior parte dei casinò online e sono disponibili in centinaia di varietà tutte da provare e ognuna con grafiche e suoni a dir poco accattivanti e in grado soprattutto di regalarti il top dal punto di vista adrenalinico.

Infine devi sapere che le slot machine utilizzano un generatore di numeri casuali (RNG) per determinare il risultato, quindi ogni giro è indipendente dall’altro e ti dà una possibilità di vincere.

Puoi scegliere quindi quanto scommettere su ogni giro, con molti giochi a partire da $ 0,10 fino ad arrivare ad una puntata di $ 100.

A margine va detto che se intendi trovare un casinò online che ti possa offrire i migliori giochi con le carte, allora punta su quelli che più conosciuti e sempre popolari come ad esempio il blackjack che è noto da secoli e conta ancora con molti giocatori che si godono il brivido di influenzare l’esito della mano con le loro decisioni.

Del resto se sai come giocarci correttamente, il blackjack è uno dei migliori giochi per te poiché il casinò ha soltanto un piccolo vantaggio che puoi ribaltare a tuo favore specie se applichi delle strategie appropriate al momento giusto.