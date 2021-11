Commerciante di Soverato denunciato per guida in stato d’ebbrezza

Un commerciante 30enne di Soverato, alla guida della sua auto, è stato fermato e sanzionato dai carabinieri nella scorsa notte e ora rischia l’arresto da sei mesi a un anno.

Il 30enne è risultato positivo all’etanolo per un valore altissimo e pari a 2,19 g/l quando il limite è 0,5 g/l, pertanto è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool e per cui è prevista l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino due anni.

Ora il veicolo è posto in sequestro amministrativo. Deferito un 68enne di Badolato, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, poiché al momento del controllo non si trovava in casa