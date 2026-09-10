Commissariamento della sanità e Corte dei conti, e i dossi

Non tocco l’argomento della fine del commissariamento della sanità in Calabria, per l’evidente ragione che ne so poco e niente, e direi banalità.

Voglio attirare l’attenzione dei cortesi lettori su di una questione giudica che ritengo interessante. La Corte ha sancito che la decisione governativa di porre fine al commissariamento calabrese è un atto politico, perciò, attenti qui, INSINDACABILE. E ciò la Corte afferma proprio in nome della separazione dei poteri (per chi non lo sapesse: esecutivo legislativo giudiziario).

Traduzione terra terra: se il Governo nazionale, se un’Amministrazione regionale o provinciale o comunale adottano un provvedimento politico, il potere giudiziario deve intervenire solo se il provvedimento si configura come un illecito.

Volete un esempio… terra terra? A Soverato stanno pullulando i dossi stradali, e io sono d’accordo, al fine di impedire ogni eccesso di velocità a quattro o a due ruote. Non sorge, e non pare abbia speranza di sorgere, un dosso sul Lungomare all’altezza del Quarzo, che io da anni chiedo.

Ebbene, io ho contestato tale carenza, e la contesterò in tutte le sedi… tutte tranne una, quella giudiziaria giacché porre o non porre un dosso, o qualsiasi altra operazione stradale, sono decisioni di urbanistica e viabilità, approvabili o criticabili, ma che in nessun modo possono immaginarsi come illecito.

Conclusione: il potere giudiziario deve tornare entro i suoi limiti, senza creatività e fantasie tanto più roboanti (“diritti dell’uomo”, che sono vaghissimi, e comunque non contemplano il diritto al dosso… ), tanto più fumose. Il potere esecutivo di ogni ordine e grado deve assumersi le responsabilità politiche delle sue decisioni, che non per questo sono responsabilità giuridiche.

Ulderico Nisticò