Compagnia della Bellezza sostiene la campagna la Mela di Aism per sostenere la ricerca contro la Sclerosi Multipla

Anche quest’anno torna l’iniziativa di Aism dedicata ai giovani, i più colpiti dalla malattia. La Mela di AISM permette di sostenere uno dei progetti più importanti della Associazione: Giovani oltre la Sclerosi Multipla, che comprende attività di informazione e servizi mirati ad aiutare i giovani con sclerosi multipla nei diversi ambiti della vita lavorativa, sociale e famigliare, aiutare i giovani affetti da Sclerosi Multipla.

Il 2, 3 e 4 ottobre in molte piazze Italiane (elenco disponibile sul sito www.sostienici.aism.it sarà possibile acquistare le mele di Aism per sostenere la ricerca scientifica.

La novità per il 2020 è che i saloni Compagnia della Bellezza hanno deciso di sostenere AISM:

Il 2 e 3 ottobre, in selezionati saloni CdB potrai ritirare il tuo sacchetto di mele e contribuire anche tu a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM, la maggior parte delle quali sono giovani tra i 20 e 40 anni.

E’ già possibile prenotare un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle a fronte di una donazione minima di 9 euro.

Ti aspettiamo a Soverato da Compagnia della Bellezza di Emilio Battaglia in Via Ionio 14.