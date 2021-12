Completamento parco eolico di San Sostene

Gli oltre dieci anni di monitoraggio del parco eolico di San Sostene hanno fornito dei risultati molto importanti, tanto da indurre l’amministrazione comunale a riunirsi con i vertici di Eolica Sud SRL per completare un margine che era stato lasciato aperto per un ulteriore potenziamento dell’impianto.

Inizierà, pertanto, la progettazione per l’inserimento di altre quattro turbine di cinque megawatt ciascuna, la cui produzione rappresenterebbe un terzo della produzione delle turbine attualmente presenti, con conseguente arricchimento del Comune e beneficio dell’intera Comunità.

Sino ad ora gli effetti positivi del parco sono stati verificati concretamente in termini economici, occupazionali e ambientali. Mediamente oltre 400.000,00 euro all’anno sono entrati nelle casse comunali e circa dodici famiglie vivono a tempo indeterminato con l’entrata in funzione dell’impianto. L’indotto è stato evidente per i molti lavori che sono stati possibili in virtù del parco eolico, che non ha inciso sulla vegetazione compensata con la ripiantumazione. Anzi, le strade tagliafuoco e i controlli continui hanno evitato danni da incendi. È cresciuta, inoltre, la frequentazione da parte di persone per visite continue nella nostra montagna.

Senza il parco eolico, per dati oggettivi e incontestabili, il paese di San Sostene sarebbe andato in dissesto finanziario. Se verrà autorizzato il completamento, altra ricchezza e ulteriore miglioramento occupazionale e ambientale caratterizzerà il Comune.

Abbiamo dimostrato sino ad ora che alcune chiacchiere su negatività dei parchi eolici potrebbero essere espressione di contrapposizioni politiche o di esibizionismo senza fondamento culturale in materia e in alcune occasioni frutto di interessi illeciti che sfruttano le paure e le emozioni delle popolazioni. Di questo ho sempre parlato nei miei interventi in convegni, incontri vari ed anche in miei scritti.

Luigi Aloisio – Sindaco di San Sostene