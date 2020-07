Comunali 2020 – Il sindaco Ramogida si ricandida per governare Sant’Andrea Apostolo dello Ionio per i prossimi 5 anni

Con lo slogan “NOI SIAMO PRONTI” la lista civica Arcobaleno vuole continuare a costruire un progetto di comunità che parta dall’impegno civico e politico dei nostri candidati, dei nostri sostenitori e dei singoli cittadini che vorranno partecipare al progetto. Il senso di comunità non significa per noi inserire all’interno di un unico contenitore identità diverse tra loro affinché appaiano una cosa sola e indistinta, ma significa rispettare le differenze, valorizzarle e costruire un processo di inclusione che tenga conto delle personalità, delle forze, delle debolezze, della storia personale di ciascuno.

Il senso di comunità non è qualcosa che deve essere indottrinato o propagandato, non è un’espressione generica, ma è qualcosa che si costruisce con i comportamenti quotidiani, con le relazioni, con il dialogo continuo, con la condivisione di valori quali la solidarietà, il rispetto della persona e della sua dignità, la lealtà, l’onestà.

Il senso di comunità, quella ANDREOLESE, significa affrontare le difficoltà uniti, supportare chi ha bisogno e non sminuire chi viene considerato diverso (dal punto di vista economico, sociale, culturale, politico, ecc.).

Il senso di comunità significa dimostrare un impegno costante nel valorizzare al massimo il paese di Sant’Andrea, rispettandolo profondamente, trattandolo come un bene da preservare, perché la felicità che noi traiamo dal fatto di viverci è sicuramente maggiore del sacrificio richiesto per mantenere questo bene integro.

Il senso di comunità significa partecipare sempre e comunque a quelle iniziative che hanno come unico obiettivo la crescita del paese di Sant’Andrea.

Il senso di comunità significa sentirsi parte di un “NOI” che non prevede individualismi, protagonismi o atteggiamenti arroganti.

Per tutte queste ragioni a noi non basta chiuderci nell’orgoglio di essere comunità, noi vogliamo continuare a costruire insieme a tutti un progetto di comunità inclusiva, aperta e proiettata verso l’esterno.

SIAMO PRONTI, INSIEME A TUTTI, A PERSEGUIRE E VALORIZZARE IL NOSTRO PROGETTO INIZIATO CINQUE ANNI FA CON NICOLA RAMOGIDA SINDACO E OGGI CON LUI BRUNO CODISPOTI, PIETRO CORASANITI, VITO COSENTINO, VINCENZO CRINITI, IVAN FRUSTAGLI, VERONICA PROCOPIO, MARIANNA SCICCHITANI, ANTONELLA VARANO, BRUNO VARANO, CARMEN ZANGARI.

“Alza gli occhi al cielo, non troverai mai arcobaleni se guardi in basso.” Charlie Chaplin