Comunali di Soverato. Se un giornalista marziano…

Se un giornalista del pianeta Marte, in veste di inviato speciale, dovesse scrivere un pezzo sulle imminenti comunali di Soverato, tornerebbe sul suo brullo corpo sidereo con una sola informazione: che si ricandidano Alecci ed i suoi.

Dovrebbe anzi ricordare che le elezioni dovevano già svolgersi il 31 maggio, rinviate per covid. Tuttavia, se sa fare il suo mestiere, non avrebbe difficoltà a rendersi conto che, settembre o maggio, la situazione è la medesima: ricandidatura degli uscenti, e tanti saluti.

Ricandidatura, e tre punti a tavolino per mancata presentazione della squadra avversaria. Se infatti l’extraterrestre si aggirasse su corso e lungomare in cerca di notizie, scoprirebbe che il centrodestra, o più esattamente, centro(destra), semplicemente non esiste.

Però, che volete? Egli è un professionista scrupoloso, quindi si reca presso l’ufficio elettorale, e chiede i risultati di politiche, europee, regionali; e scopre che il centro(destra) è nettissimamente maggioritario in Soverato, e la Lega, per esempio, vanta 600 voti!

Vanta e vantano tantissimi voti, i partiti del centro(destra), solo che non ci sono: come il Cavaliere inesistente di Italo Calvino.

Certo che, all’ultimissimo momento utile, un quarto d’ora prima della fine come Lapalisse, arriverà un lombardo o semilombardo, e troverà 14 sfaccendati da candidare, tre dei quali saranno per forza eletti. Quindi non sarà esattamente partita vinta a tavolino, per gli uscenti, ma partita stravinta sul campo come l’Atalanta di ieri.

Chi volete infatti che voti per pinchipalli che “cinsero pur ieri nel lor mal pingui ventri l’acciar dei cavalieri”, canta il Carducci, ovvero degli improvvisati qualsiasi; e a nome di partiti che in questi anni mai dissero nemmeno uno starnuto su nessun problema di Soverato? Che nessuno vide mai nemmeno al bar a prendersi un caffè? Di cui non si sa se hanno sedi, bacheche, comunicati stampa e tv… Il nulla eterno del Foscolo.

A fine agosto si dovrebbero presentare le liste. Ahahahahahahahah!

Ulderico Nisticò