Comunali Soverato 2020, riammessa la lista “Patto per lo Jonio”

Come preannunciato, abbiamo depositato appello avverso la sentenza del TAR di Catanzaro alle 18 di mercoledì 27 agosto ed alle 21 il Consiglio di Stato ha fissato udienza per giovedì 28, alle 9.30.

L’udienza ha avuto inizio alle ore 10 ed è durata mezz’ora circa. Il collegio della terza sezione si è riunito in camera di consiglio per 11 ore circa al termine delle quali ha emesso sentenza.

L’organo giudicante ha riconosciuto che in Italia NON ESISTE NORMA CHE VIETI AL CANDIDATO IN UNA LISTA DI SOTTOSCRIVERE LA STESSA…e ciò ha fatto in 9 pagine di motivazione.

Al termine della disamina e dei conseguenti ragionamenti il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n. 05292/2020 reg prov coll e n.06790/2020 con cui….RIAMMETTE LA LISTA PATTO PER LO JONIO alla competizione elettorale del 20 e 21 settembre prossimi.

La decisione è unica nel suo genere e traccia la strada maestra a tutela del diritto di voto in Italia costringendo anche il ministero dell’interno a rivedere le sue “istruzioni per la presentazione delle liste elettorali”.

Oggi terremo conferenza stampa insieme ai legali Gaetano Liperoti e Giuseppe Pitaro per i dettagli della vicenda e per annunciare le prossime iniziative elettorali.