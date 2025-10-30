ComunHalloween 2025: il Teatro Comunale di Catanzaro si trasforma in una casa degli orrori

Ragnatele, misteri, risate e un pizzico di paura: torna al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro l’evento più atteso e spaventoso dell’autunno. Il 31 ottobre e 1 novembre, in occasione di Halloween, andrà in scena la quinta edizione di “COMUNHALLOWEEN”, due giornate interamente dedicate all’avventura e al divertimento, con un format ormai divenuto un appuntamento cult nel cuore del centro storico.

Quest’anno, il Comunale non si limiterà ad aprire le sue porte, ma le sue trappole.

Il teatro si trasformerà infatti in un labirinto del mistero, tra luci, suoni, enigmi e colpi di scena, pronto ad accogliere chiunque abbia il coraggio di affrontare due escape room mozzafiato pensate per tutte le età: un doppio percorso tra adrenalina e fantasia, dove ogni stanza nasconde una sfida e ogni dettaglio può rivelarsi la chiave per la salvezza.

Per i più giovani, fino ai 16 anni, l’appuntamento è con “E se Harry fosse cattivo?”, un’avventura ispirata al mondo del mago più celebre di sempre, ma con un finale tutto da scoprire. Cosa accadrebbe se Harry Potter passasse al lato oscuro? I partecipanti dovranno risolvere enigmi e superare prove magiche per riportare la pace nel mondo della magia, prima che sia troppo tardi. Orari: dalle 18:00 alle 23:00 (ultimo ingresso alle ore 22:00).

Per i più coraggiosi, invece, torna “Non aprite quella porta”, un’esperienza immersiva dedicata agli adulti e a chi non teme il buio. Un percorso da brivido tra indizi, sospetti e colpi di scena degni di un film horror, che metterà alla prova i nervi anche dei più temerari.

Orari: dalle 18:00 alle 24:00 (ultimo ingresso alle ore 23:00).

Due giorni, due esperienze, un solo obiettivo: uscire vivi dal Comunale.

Ma ComunHalloween non è solo paura: è anche un modo originale per vivere il Teatro Comunale in una veste inedita, trasformandolo in un luogo di gioco, immaginazione e incontro. Ancora una volta, il Comunale conferma la sua vocazione a essere uno spazio culturale aperto e poliedrico, capace di accogliere spettacoli, concerti, mostre, conferenze, ma anche eventi esperienziali e partecipativi che coinvolgono tutta la città.

“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è quello di rendere il teatro un punto di riferimento per ogni forma di espressione, anche per quelle più ludiche e contemporanee, capaci di avvicinare nuovi pubblici e di far riscoprire il fascino del centro storico.”