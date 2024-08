Comunicato del Comitato per la Trasversale delle Serre

Il Comitato per la Trasversale delle Serre, appresa la notizia della richiesta di quattro interessati di ottenere l’accesso agli atti, espone le seguenti considerazioni:

1. Ribadisce l’esigenza e l’utilità per il territorio del completamento della Trasversale nel tratto Gagliato – 106.

2. Dopo oltre mezzo secolo, il Comitato ha motivo di pensare che la massima parte della popolazione voglia la strada, e non è disponibile a nessun altro rinvio.

3. Riconosce, ovviamente, il diritto di accesso agli atti; ma ritiene che l’operazione di accesso non debba e non possa divenire una dilazione di fatto, essendo altrettanto ovvio che la lettura di ogni atto può avvenire in tempi brevissimi.

4. Ritiene altresì che l’accesso agli atti, ed eventuali seguenti azioni in sede legale, debbano avere come oggetto esclusivamente la legittimità sostanziale o formale, o meno, di ogni singolo esproprio, e non argomentazioni di carattere generale, e, come tali, generiche e fuorvianti.

5. Invita l’ANAS a sollecitare, in ogni sede, la rapidità di ogni passaggio, procedendo intanto agli espropri con adeguato pagamento secondo legge.