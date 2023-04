Con Chiara Spiniello per scoprire le galassie fossili, videoconferenza con l’astrofisica dell’Università di Oxford

Gli alunni delle classi terza, quarta e quinta della Primaria di Simeri Crichi, (IC Cropani-Simeri Crichi) hanno partecipato in videoconferenza a un incontro dibattito con la ricercatrice dell’Università di Oxford, Chiara Spiniello. La dott.ssa Spiniello è un’astrofisica di fama mondiale (come ha sottolineato il DS Antonio Bulotta nel saluto iniziale) che studia le galassie fossili, particolari tipi di galassie la cui esistenza è stata teorizzata nel 2014 e dimostrata nel 2017. Nel suo lavoro di ricerca, l’astrofisica di origine napoletana è riuscita finora a dimostrare l’esistenza di 10 galassie fossili mentre ne sta investigando altre 40.

La ricercatrice ha raccontato il suo percorso di studi partendo dalla sua vita: quando, a 5 anni, rispose alla zia, che lei chiedeva cosa volesse fare da grande, “contare tutte le stelle che ci sono nel cielo”; l’amore per la pallacanestro (che porta avanti tutt’oggi come allenatrice della squadra universitaria di Basket a Oxford), infine, la passione per la musica con il diploma di flauto al Conservatorio.

Una storia importante quella dell’astrofisica per motivare gli studenti, una storia che racconta quanto siano importanti l’impegno e la tenacia per portare avanti i propri obiettivi.

Una storia che vuole mettere l’accento sullo studio, sulla costanza e che insegna che il successo, quello tangibile, reale, si costruisce sul merito, attraverso lo sforzo e il lavoro.

Insegnare questi valori è compito primario della scuola, lavorare sulla motivazione è fondamentale per educare le nuove generazioni a una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e del proprio ruolo nella società.