Con il trucco della gomma bucata rapinava anziane, 33enne arrestato nel catanzarese

Puntava le auto condotte da donne anziane e le fermava proponendosi di aiutarle a sostituire una gomma che lui riteneva essere sgonfia o bucata. Nelle fasi di sostituzione, approfittando della distrazione, asportava il portafoglio dall’abitacolo. Il modus operandi era sempre lo stesso.

I carabinieri, a seguito di indagini, hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare disposta dal Gip, U.R. 33enne già noto alle forze di polizia. Il giovane, a seguito di indagini, è stato riconosciuto quale autore di ben sette furti ai danni di altrettante persone anziane compiuti tra l’agosto e l’ottobre di quest’anno tra i comuni di Catanzaro, Soverato, Squillace e Pentone.

In particolare, in una circostanza, era anche riuscito a trovare le chiavi dell’abitazione di una delle donne e a entrare asportando diversi monili in oro. Avrebbe anche utilizzato il bancomat e le carte di credito trovate nei portafogli delle signore per ritirare del contante. Complessivamente quasi 14.000 euro di danni provocati agli anziani.

Le indagini della Stazione Catanzaro principale hanno portato all’individuazione dell’autore e al suo deferimento con le accuse di furto aggravato, furto in abitazione e utilizzo indebito di carte di credito il tutto aggravato per l’essere stati compiuti su persona anziana. L’autorità giudiziaria concordando con quelle risultanze investigative ha emesso apposita ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari che è stata eseguita oggi.