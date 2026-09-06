Con occhi intelligenti e appassionati

Appassionato e intelligente sono, presi da soli, due termini antitetici, ossimorici; e ci vogliono, per farle convivere utilmente, la passione e la competenza tecnica di una visitatrice attenta e acuta e pratica del territorio e dei suoi tesori o poco o nulla conosciuti.

Anna De Fazio Siciliano è “storica e critica d’arte”, collaboratrice delle principali riviste del settore, e non solo teorica, anzi soprattutto di avventura e di esplorazione. L’assunto di questo suo aureo libretto è proprio che il nostro territorio è sorprendentemente ancora da scoprire, da immaginare.

La ragione è storica, perché le vicende della Calabria sono state complesse, e le stratificazioni dei secoli, e delle mutevoli destinazioni d’uso, e delle diverse culture non appaiono così facilmente come altrove; e molti, diremmo quasi tutti gli edifici antichi, mostrano (ma solo a chi sa vederle!) continue ricostruzioni e superfetazioni.

L’oggetto principale dello studio di Anna, il palazzo Scoppa di S. Andrea Ionio, è un esempio di vicende urbanistiche e architettoniche che raccontano intere epoche di metamorfosi e quindi di situazioni politiche e sociali e umane; e sono frutto di viaggi materiali, che divengono metafore, di oggetti apparentemente avulsi dal contesto, e che vanno, per così dire, interrogati perché spieghino i loro percorsi. Ci sono anche Montauro, Soverato, S. Caterina… e quel che si ammira sapendo vagare, da un luogo all’altro, con gli occhi e con il cuore.

Infatti, le chiese e i conventi e le grange e i palazzi e le fortezze e le case, non sono mai solo immobili pietre e mattoni; sono storie di persone con le loro vite e le fedi e le crisi e gli entusiasmi e i peccati e le redenzioni. Visitando i luoghi, la De Fazio Siciliano compie lei stessa un viaggio poetico, cercando di intuire cosa sia rimasto, e cosa aleggi ancora, di quanti, tra i muri, hanno amato e patito e operato e sperato o sono rimasti delusi.

Le pagine, con una metodologia narrativa originale e che costringe il lettore a seguirle con acribia, stillano vicende, e anche misteri e leggende metropolitane cui l’autrice sapientemente accenna senza indulgere a cattiva letteratura. Siamo di fronte a un modello da imitare, chi voglia gustare e studiare (un altro ossimoro?) il divenire della Calabria.

Non è solo un lavoro d’indagine del passato, è un programma di valorizzazione, però non vagamente retorico, bensì consapevolmente scientifico; e di come la Calabria possa essere mostrata ai forestieri colti e sensibili… e agli stessi nostri conterranei, i quali non sempre ne sanno! Incoraggiamo dunque Anna a continuare a “scavare” e pubblicare, con opera di archeologia culturale, in una Calabria che ha davvero molto bisogno di essere svelata.

L’apprezzamento per l’opera è stato espresso dall’autorevole voce di Salvatore Settis; e dall’Introduzione di Alfonso Grillo e Prefazione di Federico Giannini.

Ulderico Nisticò

Anna De Fazio Siciliano, Diario di bordo Scoppa. Frammenti di un patrimonio perduto, Gangemi Editore International, Roma 2025.