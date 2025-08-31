Con un motociclo investe un ragazzo e fugge senza prestare soccorso, 18enne denunciato

Un giovane di 18 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria per essere stato protagonista, alcuni giorni fa, di un grave episodio avvenuto nel pieno centro cittadino.

Il ragazzo, alla guida di un motociclo, avrebbe investito un pedone un sedicenne di origine macedone, senza fermarsi a prestare soccorso.

Dopo l’impatto, infatti, il giovane centauro si è dato a precipitosa fuga, lasciando la vittima a terra. Le indagini avviate immediatamente dagli agenti, coordinate dal comandante della Polizia Locale, hanno permesso di risalire al responsabile grazie a un’attenta analisi delle testimonianze raccolte e delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Rintracciato presso la propria abitazione, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli agenti. L’episodio mette in luce, ancora una volta, l’impegno della Polizia Locale cittadina nel contrastare comportamenti pericolosi e contrari alla legge, fenomeno che nell’ultimo anno si è purtroppo intensificato.

Al termine delle formalità di rito, il diciottenne – che circolava a bordo di un motociclo intestato al padre – è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura per la sospensione della patente di guida.