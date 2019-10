Conad richiama mortadella Bologna Igp Freschi & Convenienti. Ecco il lotto e info

CONAD Soc. Coop. ha ordinato in via precauzionale il richiamo di un lotto di mortadella Bologna IGP a marchio Freschi & Convenienti per la presenza di microorganismi potenzialmente patogeni.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 26937039 (cod. EAN 8003170017634) da consumarsi preferibilmente entro il 01/11/2019.

La mortadella richiamata è stata prodotta per Conad a Noceto, in provincia di Parma, dall’azienda Grandi Salumifici Italiani S.p.A., nello stabilimento di via Gandiolo, 2/A.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare la mortadella confezionata con lotto e scadenza segnalati e restituirla invece al punto vendita d’acquisto. Conad si scusa per il disagio arrecato.