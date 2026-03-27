Concerto di Primavera a Montauro: musica, impegno e comunità a Palazzo Zizzi

Si è svolto giovedì 26 marzo 2026, presso la Sala Concerti di Palazzo Zizzi, il Concerto di Primavera organizzato dall’associazione La Radice Sociale APS, nell’ambito delle attività dei corsi di musica dell’anno 2025/2026.

Un appuntamento atteso e partecipato, che ha visto protagonisti gli allievi della classe di canto, guidati dalla maestra Emanuela Meligrana. I ragazzi si sono esibiti in un repertorio vario, spaziando dalla musica pop italiana e internazionale fino ad un brano del repertorio classico, dimostrando impegno, crescita e passione.

Il concerto si inserisce nel più ampio percorso dei corsi di musica promossi dall’associazione, attivi ormai da anni a Montauro e ospitati presso Palazzo Zizzi, oggi riconosciuto come vera e propria “Casa della Musica”.

Un luogo che, da spazio inutilizzato e abbandonato è diventato nel tempo un punto di riferimento per la cultura, la formazione e la condivisione artistica.

Le attività rientrano anche nel progetto “Oltre le Note”, sostenuto nell’ambito del Piano Azione e Coesione PAC 2014/2020 – Azione 6.8.3 della Regione Calabria, che punta a valorizzare la musica come strumento educativo, sociale e culturale.

Fondamentale il lavoro della maestra Emanuela Meligrana, che con dedizione accompagna gli allievi in un percorso di crescita artistica e personale, così come quello di tutti i collaboratori e volontari dell’associazione, il cui impegno quotidiano rende possibili iniziative di questo tipo.

Il Concerto di Primavera è stato non solo un momento musicale, ma anche un’occasione di incontro per la comunità di Montauro, che continua a dimostrarsi viva, partecipe e attenta alla cultura.

Ancora una volta, la musica ha saputo unire generazioni diverse, trasformando studio e sacrificio in emozione condivisa, grazie all’instancabile lavoro di chi, ogni giorno, crede nel valore della cultura e della formazione.