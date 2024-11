Concerto di Santa Cecilia: Cento Anni di Musica a Montauro

Il prossimo 24 novembre alle ore 18:00, la Chiesa di San Pantaleone a Montauro accoglierà un evento dedicato a Santa Cecilia, la patrona della musica. In occasione di questo concerto il paese si riunisce per festeggiare la santa protettrice della musica nell’anno in cui la banda festeggia un secolo di tradizione.

La Banda Cuccarini Montauro sarà la protagonista della serata e sotto la direzione del Maestro Vito Clericò la banda eseguirà brani classici e omaggi alla figura di Santa Cecilia.

L’evento, intitolato “100 anni di Musica”, simboleggia infatti la storia e la continuità di una tradizione musicale che ha accompagnato la comunità di Montauro per intere generazioni. Organizzato dall’Associazione Bandistica Cuccarini Montauro, con il patrocinio del Comune di Montauro, della Parrocchia di San Pantaleone e del consiglio regionale della Calabria che

dimostra l’importanza che eventi come questi rivestono per la valorizzazione del patrimonio culturale e musicale della regione.

Santa Cecilia è una figura iconica nel mondo della musica sacra e popolare. Riconosciuta come la patrona dei musicisti, è venerata per il suo profondo legame con la musica, che si dice le sia stata sempre vicina anche nei momenti più difficili della sua vita. La sua immagine, spesso raffigurata con strumenti musicali, ispira da secoli i musicisti di tutto il mondo.