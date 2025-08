Concessioni gioco online: si avvicina la nuova era. Ecco le tappe chiave veil 2025

Continua a far parlare di sé il complesso iter normativo legato alle nuove concessioni per il gioco online. E a tenere con il fiato sospeso esperti del settore e addetti ai lavori. Per questo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha definito, con una recente circolare, le modalità operative per la chiusura delle concessioni attuali e la successiva transizione verso l’assetto delineato dal Decreto 2024.

Il percorso verso la nuova fase si concluderà il 17 settembre 2025, data in cui sarà formalmente chiusa la procedura di assegnazione delle nuove licenze. Fino a quel momento, le attuali concessioni resteranno attive grazie a una proroga tecnica, pensata per garantire la continuità nella raccolta del gioco a distanza, la regolare trasmissione del gettito erariale e la gestione senza interruzioni dei conti gioco dei giocatori. Per quanto riguarda i concessionari che non intendono partecipare alla gara, l’ADM ha stabilito che entro il 1 luglio avrebbero dovuto comunicare eventuali modifiche a conti correnti, wallet e strumenti di pagamento collegati alle giacenze dei clienti, mentre dall’8 luglio sarà necessario trasmettere un elenco aggiornato dei saldi e delle movimentazioni di tutti i conti di gioco.

Ultima data importante quella del 17 agosto, ultimo giorno per le piattaforme per interrompere ogni attività di raccolta, bloccare le iscrizioni e iniziare la chiusura dei conti, informando gli utenti sulle modalità di rimborso o recesso. Con un piccolo assist all’erario: i fondi non ritirati saranno considerati fondi dormienti e dovranno essere versati entro due mesi alle casse statali. Ed è proprio la migrazione dei conti di gioco tra vecchi e nuovi concessionari a rappresentare il tema più delicato secondo gli esperti. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che il trasferimento sarà possibile solo con il consenso esplicito del titolare del conto e a condizione che il concessionario uscente sia in regola con il fisco. Ogni migrazione, inoltre, dovrà essere autorizzata dall’Agenzia.

Sono tante, insomma, le novità che ruotano intorno alla fitta schiera dei casino online aams, che fanno parte di una filiera virtuosa e ricca, che adesso mira a essere aggiornata e a essere resa più forte e più sicura, soprattutto per i clienti. Anche perché uno dei punti del nuovo assetto è quello di garantire continuità aziendale e una transizione fluida per gli utenti, minimizzando disservizi e incertezze. Particolare attenzione è riservata poi alla gestione delle fideiussioni: le garanzie versate dai concessionari uscenti resteranno vincolate finché non sarà accertata l’assenza di debiti verso Stato e utenti. In caso di irregolarità, l’ADM potrà incamerare le garanzie e agire per ottenere eventuali risarcimenti.

Fonti vicine all’ADM fanno sapere che sono già pervenute domande di concessione incomplete, con rischio di danno erariale. Sono previste possibilità di integrazione, ma sarà la commissione giudicante a pronunciarsi. Anche perché tutti i cambiamenti, specie quelli epocali, sono trasformazioni lente, fatte anche di errori, di prove, di passi indietro. Ed è quello che sta succedendo al gioco italiano, pronto ad aprire una nuova fase della sua ricca storia.