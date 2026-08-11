Conclusa a Chiaravalle l’8ª edizione del Campus Inclusivo: dieci giorni di esperienze, autonomia e inclusione

Si è appena conclusa l’ottava edizione del Campus Inclusivo promosso dal Centro Psicoeducativo “Il Sorriso di Antony” di Chiaravalle Centrale, diretto dalla dott.ssa Ludovica Stagliano, sociologa specializzata in disabilità.

Dieci giorni intensi di attività, esperienze e socializzazione che hanno coinvolto bambini e ragazzi, con particolare attenzione alle persone con disabilità, attraverso un percorso pensato per rendere l’inclusione concreta e reale.

L’iniziativa è stata finanziata dal Comune di Chiaravalle Centrale, nell’ambito dell’Amministrazione Donato, confermando l’attenzione dell’ente verso le politiche sociali e i percorsi di inclusione. Un ringraziamento particolare viene rivolto dalla titolare del Centro alla delegata alle Politiche Sociali Marzia Sanzo, per il sostegno e l’attenzione riservati al progetto.

Anche questa ottava edizione ha ottenuto un riscontro positivissimo, con numerose richieste di partecipazione e un gruppo formato da 30 bambini e ragazzi, accompagnati da un’équipe specializzata nell’ambito della disabilità, dell’autismo e della psicoeducazione.

Il Campus è stato concepito come un’esperienza aperta a tutti, con l’obiettivo di favorire una vera integrazione e creare occasioni di incontro, socializzazione e partecipazione. Un percorso che, attraverso attività diversificate, ha permesso ai partecipanti di confrontarsi con contesti nuovi e di sperimentare competenze e autonomie al di fuori dell’ambiente abituale.

Tra i momenti più significativi dell’edizione appena conclusa, il pernottamento e soggiorno di due giorni presso Il Moscardino di Serra San Bruno, esperienza riproposta per il secondo anno consecutivo. I ragazzi hanno avuto così la possibilità di sperimentare concretamente piccole ma importanti forme di autonomia e indipendenza, mettendosi alla prova in un contesto diverso da quello quotidiano.

Il programma ha previsto inoltre attività sensoriali presso l’azienda e l’allevamento Stagliano di Chiaravalle Centrale, attraverso esperienze dirette a contatto con l’ambiente e gli animali.

Particolarmente significativa anche la giornata trascorsa con il SAI di San Sostene, realizzata in collaborazione con Fondazione Città Solidale, realtà impegnata nell’accoglienza e nell’inclusione, anche dei minori stranieri. Un’occasione ulteriore per promuovere la conoscenza, il confronto e la socializzazione tra realtà differenti.

Non sono mancate le giornate al mare presso il Lido Meridie di San Sostene, che hanno permesso ai partecipanti di vivere momenti di svago, relazione e condivisione in un ambiente diverso e stimolante.

L’ottava edizione si è quindi sviluppata come un vero e proprio Campus itinerante sul territorio, con attività ed esperienze esterne al Centro distribuite nell’arco di dieci giorni.

«Ogni anno il Campus è l’esempio, la conferma di come migliorare la qualità della vita e insegnare delle abilità sociali non significhi solamente seguire protocolli strutturati», afferma la dott.ssa Ludovica Stagliano. «È importante far vivere concretamente determinate esperienze al di fuori del centro, inserendole nella società».

È proprio questo il principio alla base dell’iniziativa: non limitarsi a lavorare sulle competenze all’interno del Centro, ma offrire ai ragazzi la possibilità di utilizzarle concretamente nella vita quotidiana, affrontando situazioni nuove e sperimentando contesti reali.

Tutte le attività e la programmazione sono state progettate tenendo conto delle esigenze dei partecipanti, attraverso la predisposizione di ambienti prevedibili e l’utilizzo di metodologie specifiche, tra cui la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA). Allo stesso tempo, il Campus ha rappresentato un’importante occasione per valutare e sperimentare nuove esperienze, proprio come accade nella vita di ogni giorno, dove ci si trova continuamente davanti a situazioni differenti.

L’ottava edizione appena conclusa rappresenta dunque un ulteriore tassello di un progetto al quale il Centro Psicoeducativo “Il Sorriso di Antony”, l’Amministrazione comunale e le famiglie tengono particolarmente.

Un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a raccogliere partecipazione e consenso e che porta a compimento, in maniera visibile e concreta, il lavoro svolto durante tutto l’anno.

Perché l’inclusione non può essere soltanto un principio da affermare, ma deve diventare esperienza quotidiana: vivere il territorio, incontrare gli altri, sperimentare autonomie e sentirsi parte della comunità.