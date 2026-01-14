Conclusa a Soverato la quarta edizione del Presepe in Sculture di Sabbia

Si è conclusa l’edizione del Presepe in Sculture di Sabbia, un progetto artistico e culturale che ha trasformato la sabbia in racconto, identità e contemplazione, grazie al lavoro di artisti internazionali e a una visione capace di unire arte, spiritualità e territorio.

Il presepe, realizzato interamente in sabbia, ha accolto oltre 11.800 visitatori paganti , 896 bambini e ragazzi delle scuole di vario grado,oltre 500 ingressi per persone diversamente abili e con un pubblico sostanzioso proveniente da fuori regione.

Un risultato significativo, raggiunto attraverso un impegno organizzativo complesso, fatto di professionalità, costi reali, sicurezza, allestimenti e settimane di lavoro.

L’Associazione Cala3 desidera esprimere un sentito ringraziamento agli artisti, ai volontari, ai collaboratori e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, così come a chi ha scelto di visitarla e sostenerla.

Nel corso della Manifestazione è emersa anche una riflessione più ampia sul valore attribuito alla cultura.

Alcuni visitatori hanno scelto di non accedere per il costo del biglietto, dimenticando forse che l’arte e i progetti culturali richiedono risorse, competenze e responsabilità.

L’ingresso non rappresentava un semplice prezzo, ma un contributo a un’opera collettiva.

Allo stesso modo, si è registrata una presenza istituzionale non sempre costante, con strategie di promozione e valorizzazione che avrebbero potuto essere più incisive.

Eventi di questo tipo non sono elementi decorativi, ma strumenti concreti di crescita culturale, turistica e identitaria.

Pur avendo il progetto beneficiato del patrocinio di enti e istituzioni sovracomunali, a testimonianza dell’interesse generale verso l’iniziativa, è doveroso rimarcare come il sostegno più diretto e operativo sia arrivato principalmente a livello locale.

A tal proposito, l’Associazione Cala3 desidera esprimere un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale di Soverato, che ha sostenuto concretamente il progetto, accompagnandone lo sviluppo e riconoscendone il valore culturale e identitario per la Città.

Il supporto dell’Amministrazione Comunale ha rappresentato un elemento fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa, consentendo al Presepe in Sculture di Sabbia di inserirsi pienamente nel contesto urbano e nel calendario degli eventi cittadini.

In altre località italiane, come Jesolo e Lignano, presepi di sabbia analoghi vengono sostenuti e promossi con continuità, raggiungendo numeri che oscillano tra 80.000 e 200.000 visitatori. Il confronto evidenzia quanto potenziale ci sia ancora da sviluppare anche nel nostro territorio.

Il Presepe in Sculture di Sabbia ha rappresentato quindi non solo un evento espositivo, ma un’occasione di confronto sul futuro della cultura e sul valore che una comunità decide di riconoscerle.

L’Associazione Cala-3 continuerà a credere che l’arte non sia un costo, ma un investimento, e che la bellezza, se condivisa e sostenuta, possa diventare patrimonio di tutti.

Grazie a chi ha camminato con noi.

Grazie al Presepe che, ancora una volta, ha riempito il cuore di emozioni autentiche. Grazie per i pensieri, le preghiere, i ringraziamenti e le emozioni vere che i visitatori hanno voluto lasciare, affidandole ai biglietti appesi al nostro albero: uno sguardo stupito, una mano stretta a un’altra, un bambino che sorride, un adulto che si commuove.

È questo il dono più grande che abbiamo ricevuto ogni giorno: sapere che la nostra sabbia diventa un ricordo, la nostra arte un’emozione, il nostro Presepe una casa per il cuore.

Grazie a tutti coloro che hanno lasciato un messaggio. Grazie a chi seguendoci continua a scrivere con noi una storia fatta di bellezza, fede e condivisione.

La magia non è solo da guardare. È da vivere.

Il dialogo resta aperto. Sotto lo stesso cielo.

Il Presidente / Responsabile organizzativo

Joe Calabretta