Conclusa la 14^ Edizione del Festival “Una Voce per lo Jonio”, ecco i vincitori

Si conclude la 14^ Edizione del Festival UNA VOCE PER LO JONIO, la kermesse canora per giovani talenti ideata e diretta dal maestro Christian Cosentino.

L’evento si è svolto giovedì 8 dicembre presso la splendida cornice di Villa Caleo, a Gioia Tauro, e ha visto la presenza di 15 giovani artisti provenienti da Calabria, Sicilia e Campania.

Il Festival è stato prodotto dall’Associazione Artistico Musicale “SOUND ACADEMY, in partnership con i Grandi Festivals Italiani.

E’ stata una giornata di musica e confronto tra adulti, giovani e ragazzi che si sono esibiti di fronte alla commissione artistica composta da Carmelo Scarfò della Nunulab Recording, dal maestro Gianfranco Colloca e presieduta da produttore discografico Marco Rinalduzzi.

I concorrenti, dopo il saluto di benvenuto del maestro Christian Cosentino, hanno ascoltato la relazione del talent scout Marco Rinalduzzi che ha focalizzato la discussione sull’importanza dello studio che è e rimane l’unico strumento utile per superare i limiti imposti dai talent show, dal WEB e dall’autoproduzione.

La giornata è proseguita poi con l’esibizione dei concorrenti davanti ai presenti e in diretta streaming sui canali ufficiali del Festival. Ma non solo gara, poiché ad ogni partecipante è stata offerta la possibilità di entrare in una sala di registrazione, allestita per l’occasione all’interno di Villa Caleo, per incidere il proprio brano. La novità di questa edizione è infatti la realizzazione di una compilation contenente tutti i brani presentati al concorso, che verrà distribuita ai partecipanti e a tutti coloro che ne faranno eventuale richiesta. Nel pomeriggio, alla fine della gara, sono stati proclamati vincitori:

• nella Categoria Ragazzi, Palma Clara, 13 anni di Catanzaro, con il brano “La notte” di Arisa;

• nella Categoria Interpreti, Francesca Scicchitano, 19 anni di Isca sullo Ionio (CZ), che ha interpretato “Tutta colpa mia” di Elodie.

Enorme la soddisfazione del maestro Christian Cosentino che continua a promuovere e valorizzare il territorio calabrese e le migliori strutture presenti, oltre ad offrire a tutti gli amanti della musica una vetrina prestigiosa con ospiti di livello internazionale. Molto orgoglioso di aver ospitato un evento di tale portata, mettendo a disposizione la location di sua proprietà, l’imprenditore Natale Princi.

I vincitori di Una Voce per lo Jonio e le voci più interessanti saranno ora protagonisti delle attività musicali e concertistiche organizzate dall’Associazione Sound Academy su tutto il territorio nazionale. Vi saranno, per i più talentuosi, segnalazioni per importanti trasmissioni e talent televisivi nazionali.

Un successo che continua e che si conferma di anno in anno. Una bella vetrina per tutti gli amanti del canto e della musica.