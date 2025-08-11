Conclusa la 7^ edizione del Campus inclusivo de “Il sorriso di Antony”

Al termine la settima edizione del Campus inclusivo de Il sorriso di Antony – Centro PsicoEducativo della dott.ssa Ludovica Staglianó sociologa specializzata con disabilità- pedagogista della marginalità e della disabilità I.F. 1-10 Agosto 2025.

Se gli anni scorsi le esperienze sono state caratterizzate da viaggi in aereo, treni e traghetti, quest’anno l’obiettivo catalizzante è stato quello di dimostrare che possono farcela anche lontano da casa, anche senza i propri genitori e in completa autonomie per più giorni, ovviamente con adeguati strumenti forniti e un lavoro alle spalle studiato nei minimi dettagli per sopperire alle necessità di ognuno.

I ragazzi e i bambini quest’anno hanno preparato le valigie per trascorrere i primi giorni del campus inclusivo interamente fuori casa presso il Moscardino country Resort, eccellenti per l’ospitalità, la gentilezza e l’accuratezza con cui hanno ospitato tutti.

Dieci giorni intesi, tra pernottamenti; attività, esterne, laboratori, lavoro su autonomia e selettività alimentare.

Tenere in equilibrio venti personalità tutte insieme,ognuna di loro con ulteriori bisogni tutti diversi, esigenze, richieste, crisi, comportamenti problematici non è stato facile non lo sarà mai.

Ci sono stati momenti delicati da gestire e situazioni peculiari in cui sono state messe a dura prova le competenze, la pazienza, e la resilienza di tutta l’equipe.

Afferma la Staglianó: “senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi è doveroso da parte mia ringraziare Chiara, Caterina,Chiara, Angela, Alessandra e Andrea per i nervi saldi, l’amore e la pazienza dimostrate verso ogni situazione e ogni bisogno.

Grazie anche quest’anno all’Amministrazione Comunale di Chiaravalle nelle persone del sindaco Domenico Donato e sopratutto l’assessore alle politiche sociali Marzia Sanzo che da anni ormai segue e tiene a questo progetto in modo singolare e proprio. Grazie al suo impegno i bambini; i ragazzi e le famiglie hanno potuto, anche questa volta, favorire del progetto in modo completamente GRATUITO”.

Ogni anno, il comune di Chiaravalle da un forte insegnamento al territorio nostro e confinante, poiché un’amministrazione che tende la mano all’altro sarà sempre un esempio d’amore e di professionalità.

L’equipe a capo della Staglianó è strutturato tutta da personale qualificato del settore adeguato e formato in psicoeducazione e disabilità.

Il progetto del campus è alla sua settima edizione e il centro Psicoeducativo il sorriso di Antony occupandosi quotidianamente di disabilità, autismo e famiglie continuerà a svolgere il proprio lavoro per essere a servizio dei più fragili.

Progetti come il campus inclusivo nascono per dimostrare alle famiglie che solo vivendole concretamente determinate esperienze le si possono realizzare davvero”.