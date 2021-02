Conclusa la Prima Edizione del Digital Show su Catanzaro Village

La 1^ Edizione del Digital Show su Catanzaro Village si è conclusa col “botto” ieri sera 25 febbraio 2021. Si è chiuso un sipario importante per dare spazio ad un altro altrettanto importante ,che Cz Village con la live streaming supporterà in lungo ed in largo a favore musica live e dell’arte in genere nelle strutture ,negli spazi e nelle piazze , promuovendo usi costumi e tradizioni calabresi .

Quindi siate pronti ad accoglierci e a dare il via ad una estate più serena , ovviamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti covid.

Desidero ringraziare tutti gli artisti emergenti e cosiddetti “big” che hanno partecipato insieme a noi in tutti questi mesi di gran lavoro serio , professionale e fatto soprattutto con un grande cuore. A partire dall’enorme professionalità’ dell’ideatore di tutto il progetto nonche’ produttore , oltre che valente musicista e cantante John Nistico , che ringrazio per aver creduto in me in qualità di Direttore Artistico. Valentina Vono coordinatrice e conduttrice di enormi qualità innate che ha saputo in qualsiasi momento tirare fuori il talento naturale di condurre in porto tutte le dirette . Voglio ringraziarvi per la vostra professionalità ma soprattutto per la vostra sincera amicizia !

Ringrazio altresì Jolanda De Luca che ha aderito sin da subito alla mia richiesta di essere in onda con noi. Ha sempre chiesto dei consigli professionali che io ( e noi )le ho sempre dato.

Altro artista importante e di grande cuore Andrea Paonessa attore -regista -cantante che ha sempre collaborato in diverse dirette rivelandosi anch’egli un grande amico oltre che professionista. Cosa dire dell’attore -doppiatore -the Voice Giuseppe Ingoglia , lo ringrazio anche perché non ci ha pensato due volte per stare insieme a noi e condividere il bello e solo il bello che c’è stato in questi mesi di dirette . Vorrei ringraziare uno ad uno gli artisti famosi e non, ma sono stati veramente tantissimi . Ricordo Bobby Solo, Don BACKY, Ricky Portera, Gianni Belleno New Trolls, Pietruccio Montalbetti Dik Dik, Maximiliano Gualtieri insomma sono stati veramente tantissimi e veramente non sarebbe possibile elencarli tutti.

Per me è stata e continuerà ad essere una esperienza importante della mia vita artistica , che ad onor del vero mi mancava , ma che grazie a Catanzaro Village ho potuto realizzare. Ho coronato un sogno! Per questo dico grazie a John Nistico e Valentina Vono con i quali ho passato ore e ore tra dirette e lavoro svolto prima e dopo dietro le quinte. Ora si pensa come detto a proseguire con la musica live nei mesi a venire .

Grazie ragazzi e grazie a tutti voi che siete stati insieme a noi !

Si continua con il sipario estivo !!!! Ciaooooo

Emilio Barone