Conclusione progetto PON “Un pour tous, tous pour un!” per il “Guarasci- Calabretta” di Soverato

Si è svolta martedì 7 maggio presso la sede centrale dell’I.T.E. dell’I.I.S. “Guarasci- Calabretta” di Soverato la festa dell’Europa a conclusione del progetto PON “Un pour tous, tous pour un!”, modulo di 30 ore di cittadinanza europea, propedeutico al corso di certificazione linguistica di francese.

Il corso che ha avuto 21 iscritti delle classi 3a, 3at, 4at e 4 bt, 2 docenti esperti, una di diritto, Maria Quaranta, e una di lingua francese, Nadège Lemarchand. A coordinare tutte le attività la docente tutor, prof.ssa Miriam Cilurzo.

Il modulo ha avuto l’obiettivo di far riflettere gli alunni sui valori dell’Unione Europea, i vantaggi di vivere in uno spazio senza confini, le opportunità di lavoro e le occasioni di crescita. Gli alunni sono partiti dall’analisi delle quattro libertà fondamentali dell’Unione, in particolare, il diritto alla libertà di movimento delle persone e dei servizi, delle merci e dei capitali. I risultati delle loro ricerche sono stati presentati in un TG che gli stessi alunni hanno registrato e in cui hanno riassunto quanto appreso, scoperto e approfondito durante il progetto.

Il modulo si è svolto mediante attività laboratoriali, andando dall’ascolto degli inni nazionali degli Stati della Comunità, alla lettura dei principali documenti della Comunità Europea, degli organi dell’Unione, alla raccolta di materiale audio-video relativo alle 13 regioni francesi con l’obiettivo di creare un sito Internet in cui la Francia è stata presentata dal punto di vista geografico, storico e culturale.

Durante l’incontro conclusivo, gli alunni hanno potuto presentare i lavori realizzati alla presenza del dirigente scolastico, prof. Vincenzo Gallelli, e di un gruppo di docenti dell’istituto. Ricco il buffet di docli francesi preparati dagli alunni e dalle insegnanti.