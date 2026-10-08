Concluso CriSeaWard 2.0: successo per la giornata di focus con le aziende all’UMG, proclamati i vincitori delle 4 macrocategorie

La giuria tecnica del premio promosso dal Centro CRISEA e finanziato dal MUR ha decretato le eccellenze agroalimentari Calabresi per le quattro categorie in gara: Crown, Panificio Tassone, Oleificio Torchia e Infusi di Calabria trionfano nella finale tenutasi allo SBA dell’UMG.

CATANZARO – Si è conclusa con grande successo la fase finale del CRISEAWARD 2.0 – Edizione 2026, il percorso scientifico di promozione, analisi e valorizzazione del patrimonio agroalimentare regionale promosso da CRISEA (Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l’Innovazione Rurale) e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale (FRES 2).

Ospitata presso il Theatre & Roof Garden del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, la giornata di FOCUS & AWARD ha rappresentato il punto d’incontro sinergico tra mondo accademico, ricerca d’avanguardia, istituzioni territoriali ed ecosistema imprenditoriale.

I Saluti Istituzionali e l’Apertura dei Lavori

Ad aprire la sessione istituzionale, moderata dalla giornalista Anna Trapasso, è stato il prof. Stefano Alcaro (Presidente di CRISEA), che ha portato i saluti del Rettore UMG, prof. Giovanni Cuda, sottolineando la centralità dell’Ateneo nello sviluppo del progetto. Sono intervenuti inoltre Tiziana Montanini (SBA UMG) con un video-messaggio di saluto, Giusy Iemma (Vicesindaco del Comune di Catanzaro), che ha evidenziato l’importanza di tale iniziativa per il futuro del territorio, Filippo Mancuso (Vicepresidente della Giunta Regionale), che ha parlato del “recupero del gap di credibilità e fiducia che troppo spesso finora ha segnato la Calabria, invece luogo plastico di grandi opportunità”, Vincenzo Cilona per ARSAC e Giuseppe Stracuzza Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, con cui si sta valutando una possibile collaborazione in merito alla prossima edizione del premio.

La sessione pomeridiana ha visto anche l’intervento telefonico dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che ha ribadito il valore strategico dell’iniziativa per il comparto dell’agrifood calabrese.

La Fase FOCUS: Storytelling aziendale, tecnologia e trasferimento di conoscenza

Nel corso del pomeriggio, le 12 aziende finaliste si sono alternate sul palco divise per panel tematici, stimolate dalle domande dei moderatori tecnici e dal pubblico presente.

Più che una semplice esposizione, la fase FOCUS ha preso la forma di un vero e proprio pitching scientifico-commerciale: le imprese hanno illustrato le proprie architetture produttive, i processi d’innovazione di filiera, le strategie di sostenibilità e il valore identitario legato all’uso delle materie prime locali, supportate dalla valutazione multidimensionale condotta dai ricercatori.

Le quattro sessioni dedicate sono state guidate con rigore metodologico da esperti del settore:

• Wine & Spirits (moderata da Rocco Reina, UMG): approfondimento dedicato all’evoluzione della distillazione artigianale e alle nuove frontiere della mixology e dell’enologia regionale.

• Cereal (moderata da Marco Poiana, UNIRC): focus sui processi tecnologici di panificazione, macinazione a pietra e valorizzazione dei grani antichi e brevetti di filiera.

• EVOO & Others (moderata da Giuseppe Giordano, ARSAC): analisi qualitativa e organolettica della filiera olivicola e delle tecniche avanzate di estrazione a freddo.

• Superfood (moderata da Stefania Sinicropi, UNICAL): sessione focalizzata su alimenti funzionali, nutraceutica e utilizzo di principi attivi naturali estratti dalla biodiversità calabrese.

I Vincitori dell’Edizione 2026

Al termine delle presentazioni e della camera di consiglio della giuria tecnica, sono stati proclamati i vincitori delle quattro categorie in gara, ai quali sono state consegnate le opere artistiche realizzate dal maestro Nuccio Loreti.

A consegnare i premi, Carlo Barbalace (Ordine dei Farmacisti CZ), Sonia Bonacci (UMG), Bruno Capogreco (ODAF CZ), Antonio Mazzei (Fincalabra), Antonio Procopio (UMG) e Rocco Reina (UMG).

• CATEGORIA WINE & SPIRITS

o Vincitore: Azienda CROWN (Reggio Calabria)

o Product focus: Un gin di spiccata identità e complessità sensoriale, ottenuto dalla micro-distillazione di botaniche autoctone e agrumi calabresi, capace di fondere tradizione liquoristica e moderne tendenze internazionali.

• CATEGORIA CEREAL

o Vincitore: Panificio TASSONE (Catanzaro)

o Product focus: Premiato per l’innovazione brevettata del “Pane di Adù”, un prodotto da forno che coniuga sapientemente il know-how artigianale con l’ottimizzazione nutrizionale, la digeribilità e la valorizzazione delle farine locali.

• CATEGORIA EVOO & OTHERS

o Vincitore: OLEIFICIO TORCHIA (Catanzaro)

o Product focus: Un Olio Extravergine d’Oliva d’eccellenza, espressione pura delle cultivar territoriali, caratterizzato da un profilo polifenolico di altissimo livello organolettico e salutistico, ottenuto attraverso rigorosi processi di estrazione e tracciabilità.

• CATEGORIA SUPERFOOD

o Vincitore: INFUSI DI CALABRIA (Catanzaro)

o Product focus: “Zestiny”, un’innovativa bevanda funzionale mediterranea. Con un formulation kit nutraceutico nato tra gli agrumeti calabresi, sapientemente bilanciato in termini di apporto antiossidante e proprietà toniche naturali.

Un percorso che guarda al futuro

I vincitori e le finaliste non riceveranno solo un riconoscimento simbolico: il progetto CRISEAWARD 2.0 prevede infatti un piano integrato di supporto che include analisi di laboratorio avanzate, il diritto d’uso del marchio ufficiale CRISEAWARD, la pubblicazione all’interno di un volume bilingue dedicato all’eccellenza regionale e l’inserimento in circuiti promozionali e fieristici nazionali ed internazionali.

Tutti gli aggiornamenti su www.crisea.it e sui canali social ufficiali di Criseaward 2.0.