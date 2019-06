Concluso il progetto “Guarda che luna! Mezzo secolo dall’allunaggio” voluto dal comune di Catanzaro e “Universo Minori”

Nei giorni scorsi l’associazione “Universo Minori”, presieduta dalla giurista Rita Tulelli, ha condotto una mascotte presso la biblioteca comunale di Catanzaro, la cui istituzione è stata possibile grazie alla donazione del presbitero, filosofo, educatore nonché scrittore, letterato, poeta e cavaliere Paolo Emilio Tulelli.

La mascotte dell’Agenzia “CN Eventi”, rappresentante un personaggio del famoso cartone animato “La carica dei 101”, ha letto alcune favole ai bambini della scuola materna “Guglielmo Pepe” di Catanzaro, condotti in biblioteca per la conclusione del progetto “Guarda che luna! Mezzo secolo dall’allunaggio”, incastonato nella manifestazione “Il Maggio dei Libri”, voluto dall’assessorato alla cultura del comune di Catanzaro, guidato dall’assessore Ivan Cardamone, in collaborazione con il sodalizio “Universo Minori” e nell’ambito del quale sono stati realizzati laboratori didattici, letture, mostre per bambini e ragazzi di tutte le età per festeggiare e ricordare i primi passi compiuti dall’uomo sulla superficie lunare.