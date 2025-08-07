Concorso di bellezza e di talento Miss Film Festival: Brilla la moda, Brillano le Stelle!

Il glamour del cinema incontra l’eleganza della passerella con Miss Film Festival, l’evento che unisce moda, bellezza e spettacolo in una cornice indimenticabile.

Quest’anno, tra le protagoniste della finale, c’ è anche Amanda Tassone, che ha conquistato la giuria con il suo carisma, il portamento e la sua autentica passione per il mondo dello spettacolo. Un traguardo importante che la porta dritta tra le finaliste di questo esclusivo concorso nazionale in attesa del premio finale.

La concorrente Amanda Tassone, come lei stessa ha affermato, già sognava di vincere la fascia in palio, oltre ad evidenziare la passione per il mondo della moda e delle passerelle, ricorda anche quella per la danza classica che coltiva fin da quando era piccola. A richiamare l’attenzione nei membri della giuria sono stati anche i tratti di bellezza mediterranei della stessa.

La sfilata si è svolta e guidata a ritmo incalzante dalla musica. L’ evento artistico culturale comincia da dietro le quinte, difatti le silhouette si sono susseguite indossando gli incantevoli ed elegantissimi abiti creati dalla Stilista Tiziana Vescio direttamente dall’ Atelier di Lamezia Terme.

Gli abiti sono stati accuratamente scelti per le giovanissime modelle, nella loro varietà, decorati con elegantissimi strass, pailettes e piume che rappresentavano la leggiadria, il lusso ed allo stesso tempo la raffinatezza nella loro teatralità scenica.

I corpetti ed i bustini sono stati cuciti, ritagliati in pizzo e satinati accompagnando le lunghe gonne che ondeggiavano vaporose attraverso i movimenti sinuosi .

Le candidate alla finale si sono così fatte conoscere al pubblico durante i tre ingressi in passerella esibendosi durante la prima parte con un look estivo più sbarazzino da spiaggia in costume da bagno e pareo, in un secondo tempo le ragazze sono entrate indossando abiti casual particolari anche nella loro semplicità.

Un successo quest’ anno per le selezioni regionali il patron di Focalizza Agency e fotografo professionista crea uno spazio curato nei minimi dettagli dove anche le foto delle PARTECIPANTI che provengono da tutta Italia promuovono la personalità, il talento e la bellezza.

Una finestra non solo sul web come ha già dimostrato per la finale in Lombardia apprezzata anche da riviste famose di moda Vip e tendenza EVA3000.

Esortando a non perdere la finale che sarà un mix di emozioni, creatività e pura eleganza che si terrà ad Isca Marina il 18 agosto.

Sosteniamo insieme il talento e la bellezza di Amanda, che rappresenta con orgoglio la nostra città in questo straordinario evento.