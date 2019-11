Concorso Eco-Albero di Natale a Lamezia Terme

Domenica 17 novembre dalle h.10,00 alle h.12,00, presso il Complesso Interparrocchiale San Benedetto a Lamezia Terme, sarà possibile iscriversi al “Concorso Eco-Albero di Natale a Lamezia”.

La speciale gara per la realizzazione dell’albero di Natale ecologico, è rivolta a quartieri, rioni, frazioni e località facenti parte del territorio lametino.

Il Concorso è indetto dalla Change Destiny No Profit, per diffondere la cultura del riciclo e valorizzare le zone periferiche del territorio.

Si tratta di una competizione dal grande valore ecologico e sociale, inserita nell’iniziativa locale “Quartieri in Fermento” che trova spazio sul portale web dell’associazione nella sezione Progetti, nonché in un’apposita Pagina Facebook, dove è possibile trovare il testo integrale del regolamento con le modalità di partecipazione (anche in versione pdf scaricabile), insieme al calendario completo dei giorni programmati per l’iscrizione.