Concorso Marescialli: 438 posti in Esercito, Marina e Aeronautica

Titolo di studio richiesto: Diploma. Scadenza Presentazione Domanda: 06 aprile 2021

Continuano le assunzioni presso il Ministero della Difesa, che ha indetto nuovi concorsi pubblici per 438 posti per l’ammissione al 24° corso biennale 2021-2023 così suddivisi: 127 per Allievi Marescialli dell’Esercito, 159 per Allievi Marescialli della Marina Militare e 152 per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.

I requisiti per partecipare ai concorsi sono: possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; avere l’idoneita’ psico-fisica e attitudinale all’impiego; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione; non essere stati condannati per delitti non colposi; aver tenuto condotta incensurabile etc.

Lo svolgimento dei concorsi prevede: una prova per la verifica delle qualita’ culturali e intellettive, una prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese, prove di verifica dell’efficienza fisica, accertamento dell’idoneita’ attitudinale, accertamento dell’idoneita’ psico-fisica, tirocinio e valutazione dei titoli di merito, per gli Allievi Marescialli dell’Esercito; una prova per la verifica delle qualita’ culturali e intellettive, accertamento dell’idoneita’ psico-fisica, accertamento dell’idoneita’ attitudinale, prove di verifica dell’efficienza fisica, una prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, tirocinio e valutazione dei titoli di merito, per gli Allievi Marescialli della Marina Militare; una prova per la verifica delle qualita’ culturali e intellettive, accertamento dell’idoneita’ psico-fisica, tirocinio, una prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie e valutazione dei titoli di merito, per gli Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare. Per scaricare il bando completo… continua a leggere