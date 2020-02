Concorso Ministero dell’Interno: Bando Polizia di Stato 2020 per 1.650 Allievi Agenti, aperto ai civili

Bando e requisiti di partecipazione, scadenza 1° marzo 2020

Pubblicato con decreto sulla G.U 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 9 del 31 gennaio 2020 il Bando di Concorso della Polizia di Stato per l’assunzione di 1.650 nuovi allievi agenti nel 2020. –

Il termine ultimo per la presentazione della domanda viene fissato al 1° marzo 2020 ed i posti messi a concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, possono essere ricoperti dai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti.

Il Bando di Concorso pubblico per 1.650 allievi agenti nella Polizia 2020, oltre le altre riserve di legge, prevede che, dei posti messi a concorso, 19 posti sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i requisiti previsti per l’assunzione nella Polizia di Stato.

Tra i requisiti richiesti:

1) ● cittadinanza italiana, 2) ● aver compiuto il diciottesimo anno di età e non avercompiuto il 26° anno di età. Quest’ultimo limite e’ elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati; 3) ● diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; 4) ● qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.. Il concorso si svolgerà in base alle seguenti fasi: 1) prova scritta d’esame; 2) accertamento dell’efficienza fisica; 3) accertamenti psico-fisici; 4) accertamenti attitudinali. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti elencati comporta l’esclusione dal concorso. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva». La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa nei termini utilizzando esclusivamente la procedura informatica .

Per ulteriori , complete informazioni su requisiti psico-fisici , prove e date di esami, modalità di presentazione della domanda di partecipazione, riserve di posti, etc. , gli interessati possono consultare il testo integrale del Bando al seguente Link